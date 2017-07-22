84 юных жителя Марий Эл отдохнули в текущем году в детских центрах на Черноморском побережье.О ходе летней оздоровительной кампании сегодня шла речь на совещании в Доме Правительства, которое провел Первый заместитель Председателя Правительства республики Сергей Сметанин.Было отмечено, что в Марий Эл завершена вторая смена летней оздоровительной кампании, в период которой оздоровлены почти 3,5 тысячи детей. Всего с начала летней кампании по данным Минобрнауки республики отдохнули чуть более 16,5 тысяч детей.В целом, на 1 августа завершили свою работу 208 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 198 лагерей дневного пребывания, 4 стационарных загородных лагеря, 6 палаточных лагерей (включая 4 лагеря, организованных для детей Республики Татарстан, Республики Коми, Московской области). В настоящее время продолжают работать 18 организаций отдыха детей и их оздоровления с общим охватом около 2 тысяч человек.Все лагеря были приняты контролирующими органами, полностью укомплектованы сотрудниками и начали функционировать после получения разрешительных документов, подтверждающих их соответствие требованиям санитарного и противопожарного законодательства.Как рассказала министра образования и науки республики Наталья Адамова, с начала летнего оздоровительного сезона на побережье Черного и Азовского морей в Международном детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена», туристском комплексе «Искра» Краснодарского края отдохнули 84 человека. Все дети были привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Горячее питание в пути следования было организовано в вагоне ресторане и сухим пайком, ассортимент которого согласован Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.

«За истекший период случаев возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, приведших к гибели детей, произошедших в период нахождения детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время перевозки детей к местам отдыха и обратно, не зарегистрировано», - подчеркнула Наталья Адамова.

Вопрос организации летней оздоровительной кампании 2017 года находится на постоянном контроле уполномоченных органов по организации отдыха и оздоровления детей и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

«Дети должны оздоравливаться и отдыхать в лучших условиях, а главное, в безопасности», - отметил Первый заместитель Председателя Правительства республики.

Сергей Сметанин призвал руководителей ведомств по организации отдыха и оздоровления детей, а также органов местного самоуправления продолжать контроль, так как летняя оздоровительная кампания в республике не завершена.