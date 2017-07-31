07/08/2017

Александр Евстифеев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню города Йошкар-Олы (Марий Эл)

Руководитель республики Александр Евстифеев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Йошкар-Олы.





В этом году столица Марий Эл отметила свое 433-летие. Глава региона лично поздравил горожан и гостей города, отметив, что это один из самых ожидаемых и любимых праздников республики.



Глава региона отметил, что Йошкар-Ола является связующей нитью между поколениями, имеет свою душу, частицу которой вложила в каждого, кто здесь родился.





В этом году столица Марий Эл отметила свое 433-летие. Глава региона лично поздравил горожан и гостей города, отметив, что это один из самых ожидаемых и любимых праздников республики.Глава региона отметил, что Йошкар-Ола является связующей нитью между поколениями, имеет свою душу, частицу которой вложила в каждого, кто здесь родился.Александр Евстифеев поблагодарил ветеранов войны и труда, тружеников тыла, которые внесли огромный вклад в развитие Йошкар-Олы. В годы Великой Отечественной войны жители города приняли более 40 тысяч женщин и детей, эвакуированных с территорий боевых действий. «Мы хорошо помним, что в годы Великой Отечественной войны многие йошкаролинцы, уйдя на фронт, оставили свои жизни на поле брани и не вернулись обратно. Мы вспоминаем их и благодарим за спокойную и комфортную жизнь, которую они нам отвоевали», - подчеркнул руководитель республики.

Глава региона призвал йошкаролинцев хранить традиции города, в завершении пожелал всем здоровья, успехов, мира и созидания на благо столицы Марий Эл и всей республики.



По окончании торжественной части на площади Ленина начался концерт, в небо запустили герб Йошкар-Олы.



Вся красота многонациональной республики была представлена в праздничных выступлениях артистов и многочисленных концертах, которые прошли на центральных площадках Йошкар-Олы.







На площади Никонова йошкаролинцы дружно исполнили гимн своего города, а на Патриаршей площади прошел массовый танцевальный флешмоб под названием «Мы выбираем молодость и здоровье».



Завершился День города выступлением известного певца, экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. После чего прогремел праздничный салют. Глава региона призвал йошкаролинцев хранить традиции города, в завершении пожелал всем здоровья, успехов, мира и созидания на благо столицы Марий Эл и всей республики.По окончании торжественной части на площади Ленина начался концерт, в небо запустили герб Йошкар-Олы.Вся красота многонациональной республики была представлена в праздничных выступлениях артистов и многочисленных концертах, которые прошли на центральных площадках Йошкар-Олы.На площади Оболенского-Ноготкова под открытым небом жители и гости столицы Марий Эл посмотрели балет Мориса Равеля «Болеро» и гала-концерт солистов театра оперы и балета им. Эрика Сапаева. На торжественном мероприятии чествовали почетных граждан Йошкар-Олы и победителей городских конкурсов.На площади Никонова йошкаролинцы дружно исполнили гимн своего города, а на Патриаршей площади прошел массовый танцевальный флешмоб под названием «Мы выбираем молодость и здоровье».Завершился День города выступлением известного певца, экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. После чего прогремел праздничный салют.

Источник иллюстрации - Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ОБЩЕСТВО Начальник ГУ МЧС России по Марий Эл поздравил йошкаролинцев с Днем города На сайте ГУ МЧС России по РМЭ 5 августа опубликовано поздравление начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл генерал-майора А.В. Малкина с Днем города Йошкар-Олы. 05/08/2017

ОБЩЕСТВО Скоро в Йошкар-Оле отметят День города Организаторы праздника подготовили мероприятия для йошкаролинцев и гостей города на любой вкус, для всех возрастов под девизом «Город открытий, свершений, побед» - мероприятия пройдут в разных районах города. 03/08/2017

ОБЩЕСТВО Десантники Марий Эл проверили кадетов «на прочность» В канун Дня ВДВ ребята из военно-патриотического клуба «Гром» имени Героя России Марка Евтюхина вместе с бойцами отряда спецназа «Ястреб» в полной выкладке с учебными автоматами совершили марш-бросок по маршруту Йошкар-Ола-Чернушка. В конечном пункте на полигоне спецназа им приготовили небольшую проверку «на прочность». Кадетам нужно было пройти специализированную полосу препятствий. 02/08/2017