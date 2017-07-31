Руководитель республики Александр Евстифеев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Йошкар-Олы.
В этом году столица Марий Эл отметила свое 433-летие. Глава региона лично поздравил горожан и гостей города, отметив, что это один из самых ожидаемых и любимых праздников республики.
Глава региона отметил, что Йошкар-Ола является связующей нитью между поколениями, имеет свою душу, частицу которой вложила в каждого, кто здесь родился.
Александр Евстифеев поблагодарил ветеранов войны и труда, тружеников тыла, которые внесли огромный вклад в развитие Йошкар-Олы. В годы Великой Отечественной войны жители города приняли более 40 тысяч женщин и детей, эвакуированных с территорий боевых действий.
«Мы хорошо помним, что в годы Великой Отечественной войны многие йошкаролинцы, уйдя на фронт, оставили свои жизни на поле брани и не вернулись обратно. Мы вспоминаем их и благодарим за спокойную и комфортную жизнь, которую они нам отвоевали», - подчеркнул руководитель республики.
Глава региона призвал йошкаролинцев хранить традиции города, в завершении пожелал всем здоровья, успехов, мира и созидания на благо столицы Марий Эл и всей республики.
По окончании торжественной части на площади Ленина начался концерт, в небо запустили герб Йошкар-Олы.
Вся красота многонациональной республики была представлена в праздничных выступлениях артистов и многочисленных концертах, которые прошли на центральных площадках Йошкар-Олы.
На площади Оболенского-Ноготкова под открытым небом жители и гости столицы Марий Эл посмотрели балет Мориса Равеля «Болеро» и гала-концерт солистов театра оперы и балета им. Эрика Сапаева. На торжественном мероприятии чествовали почетных граждан Йошкар-Олы и победителей городских конкурсов.
На площади Никонова йошкаролинцы дружно исполнили гимн своего города, а на Патриаршей площади прошел массовый танцевальный флешмоб под названием «Мы выбираем молодость и здоровье».
Завершился День города выступлением известного певца, экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. После чего прогремел праздничный салют.