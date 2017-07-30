На сайте ГУ МЧС России по РМЭ 5 августапоздравление начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл генерал-майора А.В. Малкина с Днем города Йошкар-Олы.

Уважаемые жители и гости Йошкар-Олы!

От коллектива Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и себя лично поздравляю Вас с Днем города!



433-летие мы встречаем с достойными результатами и прекрасными перспективами. Наша столица преображается на глазах! Спасибо всем, кто своим повседневным трудом способствует развитию города. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию Йошкар-Олы!



Йошкаролинцам желаю здоровья, благополучия, ясного неба над головой, не омраченного катастрофами и природными катаклизмами! Огня – лишь в теплом семейном очаге.



Успехов во всех добрых начинаниях, процветания и новых достижений во имя нашего города!