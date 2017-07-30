Начальник ГУ МЧС России по Марий Эл поздравил йошкаролинцев с Днем города
На сайте ГУ МЧС России по РМЭ 5 августа опубликовано поздравление начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл генерал-майора А.В. Малкина с Днем города Йошкар-Олы.
Уважаемые жители и гости Йошкар-Олы!
От коллектива Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и себя лично поздравляю Вас с Днем города!
433-летие мы встречаем с достойными результатами и прекрасными перспективами. Наша столица преображается на глазах! Спасибо всем, кто своим повседневным трудом способствует развитию города. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию Йошкар-Олы!
Йошкаролинцам желаю здоровья, благополучия, ясного неба над головой, не омраченного катастрофами и природными катаклизмами! Огня – лишь в теплом семейном очаге.
Успехов во всех добрых начинаниях, процветания и новых достижений во имя нашего города!
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл генерал-майор А.В. Малкин
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