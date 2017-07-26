Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл регулярно осуществляет контроль за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов, реализуемых на потребительском рынке республики.
За I полугодие 2017 года специалистами в ходе проверок предприятий на лабораторные исследования отобрано:
15 проб продукции на санитарно-химические показатели;
46 проб – на физико-химические;
59 проб – на паразитологические;
97 проб – на микробиологические.
Во всех исследованных пробах отклонений не обнаружено.
Также, Управлением Роспотребнадзора проводились проверки в отношении субъектов, реализующий данный вид продукции. В ходе проведения проверок на 13 предприятиях выявлены следующие нарушения требований законодательства:
отсутствие необходимой информации о товаре;
нарушение товарного соседства при реализации сырой и готовой продукции из водных биоресурсов;
нарушение условий и сроков хранения рыбной продукции.
По результатам проверок за нарушения действующего законодательства Управлением возбуждено 19 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц
Всего наложено 18 административных штрафов на общую сумму 178,9 тысяч рублей.
С реализации снято 23 партии рыбной продукции в количестве 46,81 кг.
Ситуация находится на контроле службы.
Советы потребителям при выборе рыбы и морепродуктов
- Не покупайте рыбу и морепродукты у случайных продавцов. Отдайте предпочтение магазинам, в которых есть все необходимые условия для реализации товара данного вида.
- Обращайте внимание на информацию на этикетке. Там должны быть сведения о количестве ледяной глазури, наличие влагоудерживающих добавок и наименование рыбы, из которой сделан продукт.
- Любителям лососевых рыб следует обратить внимание на их цвет. Неестественно яркая окраска мяса должна насторожить. Возможно во время выращивания рыбы, в ее корм добавлялись красители для придания ей наиболее привлекательного товарного вида.
- Обращайте внимание на внешний вид продукции: поверхность тела рыбы должна быть блестящей и чистой, мякоть — белой или красной, без следов крови и без сосудов. Тушка рыбы не должна быть «рваной», а глаза мутным и не должна иметь запах, свидетельствующий о порче.
- Принесенные из магазина продукты следует хранить в холодильнике и соблюдать срок хранения, указанный на их упаковке.