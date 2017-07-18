Сегодня руководитель республики Александр Евстифеев без предупреждения местных властей побывал в Моркинском районе, где проверил подготовку школ к началу нового учебного года.

В Моркинском районе она идёт активно. Из двадцати районных школ принято восемнадцать. Ожидается, что в этом учебном году за парты здесь сядут более 3 тысяч детей, из них 348 первоклассников. В самом поселке Морки в День знаний ожидают 1,5 тысячи школьников, из них 180 первоклассников.Кроме того, руководителя региона заинтересовал ход работ по ремонту повреждённых прошедшим шквалистым ветром школьных кровель.Ураган, обрушившийся на республику 30 июля, нанёс ряд серьёзных повреждений социальным объектам. От действия стихии пострадало три образовательных учреждения. Порывами шквалистого ветра были повреждены крыши Нурумбальской средней школы, а также школ № 1 и № 2 поселка Морки.Общая площадь поврежденных кровель составляет 153 квадратных метра. По словам районных властей, на восстановление крыш потребуется не менее 80 тысяч рублей. Проблема пока решается за счет собственных средств муниципалитета.Александр Евстифеев, осматривая школу № 1 в районном центре, поручил временно застелить и укрепить снесенные ветром листы шифера до момента поступления нового профнастила.

«Малейшее усиление ветра и листы кровли будут дальше оторваны, что значительно удорожит работы. Сегодня же застелите и укрепите старые листы, пока не приступили к ремонту», - поручил властям и директору образовательного учреждения руководитель республики Александр Евстифеев.

Школа № 2 поселка Морки также не осталась без внимания Главы региона. Помимо устранения повреждений от урагана здесь планируется установить новое ограждение по всему периметру кровли. Ремонт оценен в 1,5 млн. рублей. Средства планируется получить из резервного фонда Правительства Российской Федерации.Отметим также, что ситуация по ремонту кровель в школах, поврежденных в результате прошедшего грозового фронта, остается на постоянном контроле Правительства Республики Марий Эл.