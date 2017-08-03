Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений МедиаИндекс 1 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 9 396 55 055,3 2 0 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 6 391 36 648,1 3 +1 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 4 697 30 477,1 4 -1 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 4 405 24 172,2 5 0 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4 011 22 951,4 6 +3 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 6 486 21 776,3 7 +1 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 3 567 15 586,4 8 -1 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 3 097 15 359,0 9 -3 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 3 238 15 159,8 10 +4 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 174 12 530,1 11 +1 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 820 9 686,8 12 -1 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 237 8 344,1 13 0 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 785 7 192,4 14 -4 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 3 290 4 881,2

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2017 годаВ рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июле 2017 года.В Приволжском ФО в июле 2017 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев и врио главы Удмуртии Александр Бречалов.Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике траура 2 июля в связи с гибелью 13 человек в результате ДТП с автобусом и грузовиком. Также СМИ сообщали, что президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым принято решение об оказании единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском муниципальной районе. Помимо этого, Рустам Минниханов направил телеграммы со словами соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП в Заинском районе врио главы Удмуртской Республики Александру Бречалову и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.Также СМИ сообщали, что в Татарстане пост президента республики сохранится до 2020 года, до истечения срока полномочий действующего главы Рустама Минниханова. Помимо этого, Рустам Минниханов поздравил жителей республики с татарским национальным праздником Сабантуй. А также побывал с рабочим визитом в Свердловской области.Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев побывал с рабочим визитом в Марксовском районе, где посетил село Орловское и город Маркс. Также СМИ сообщали, что в Саратовской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча врио губернатора Валерия Радаева с обманутыми дольщиками. Помимо этого, Валерий Радаев пообщался с жителями Романовского района, а также проверил ход работ по благоустройству въезда в Саратов со стороны Вольского тракта.Врио главы Удмуртии Александр Бречалов подал пакет документов в Центризбирком Удмуртии для регистрации в качестве кандидата на должность главы республики, а также предложил кандидатов в Совет Федерации. Также СМИ сообщали, что Александр Бречалов принял решение отправить в отставку премьер-министра правительства региона Виктора Савельева. Помимо этого сообщалось, что состоялась рабочая встреча врио главы Удмуртии Александра Бречалова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (+3) и врио главы Марий Эл Александра Евстифеева (+4).Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие "брак" "семейным союзом".Президент РФ Владимир Путин передал врио главы республики Марий Эл Александру Евстифееву жалобы и обращения граждан, которые поступили на имя главы государства.В рейтинге Глав регионов России Александр Евстифеев поднялся на 34 строчки, заняв 42 место.