|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 396
|
55 055,3
|
2
|
0
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
6 391
|
36 648,1
|
3
|
+1
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 697
|
30 477,1
|
4
|
-1
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
4 405
|
24 172,2
|
5
|
0
|
ХАМИТОВ Рустэм Закиевич
|
Башкортостан
|
4 011
|
22 951,4
|
6
|
+3
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 486
|
21 776,3
|
7
|
+1
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
3 567
|
15 586,4
|
8
|
-1
|
МЕРКУШКИН Николай Иванович
|
Самарская обл.
|
3 097
|
15 359,0
|
9
|
-3
|
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
|
Нижегородская обл.
|
3 238
|
15 159,8
|
10
|
+4
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 174
|
12 530,1
|
11
|
+1
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 820
|
9 686,8
|
12
|
-1
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 237
|
8 344,1
|
13
|
0
|
БЕРГ Юрий Александрович
|
Оренбургская обл.
|
1 785
|
7 192,4
|
14
|
-4
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
3 290
|
4 881,2