Александр Евстифеев поставил задачу руководителю отраслевого министерства отрегулировать работу частного перевозчика на данном маршруте.С жалобой на неудовлетворительную работу ИП Жирова, который занимается перевозками пассажиров по маршруту Оршанка-Йошкар-Ола, обратились к руководителю региона жители во время встречи в районном Доме культуры.

- Сейчас мы ездим как «кильки в бочке», часами простаиваем, чтобы уехать в город и вернуться. Если автобус полный, он проедет мимо. А скоро 1 сентября, будут ездить в школы наши дети. Как нам быть уверенными в их безопасности? – пожаловалась Александру Евстифееву местная жительница.

На вопрос вызвался ответить и.о. министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Дмитрий Волков.

- Сегодня администрация района проводит конкурсные мероприятия, которые закончатся 19 августа. Автобусы из Оршанки пойдут ещё в 5 населённых пунктов района. А всего в Оршанском районе разработано 7 маршрутов. Перевозчики определяются по 220 Федеральному Закону. Он даёт им право начать выходить на линию в течение 60 дней с момента заключения контракта. Как правило, за это время перевозчик может закупить транспорт на заводе-производителе. Но если в наличии имеются автобусы, то он приступает к перевозкам сразу же, - начал Дмитрий Иванович.

- Нас интересует маршрут Йошкар-Ола – Оршанка, - прервала и.о. министра жительница. – Раньше его обслуживала компания «Тревел-М», и жалоб не было. Но буквально в апреле в Оршанке появились бандиты, которые выгоняли пассажиров из автобусов, обслуживаемых «Тревел-М»…

- «Тревел-М» ездил без разрешительных документов по данному маршруту. А с ИП Жировым, который осуществляет перевозки сейчас, ведётся постоянная работа: сегодня Минтранс проводит контрольные мероприятия совместно с органами прокуратуры и транспортной инспекцией. В случае несоответствия условий по перевозке пассажиров, министерство обратится в суд за аннулированием разрешения. А вопрос по увеличению количества маршрутов и расписаний мы с ним проработаем, - добавил Дмитрий Волков.

Глава региона вмешался в дискуссию:

- Давайте начнём с вопроса. Прошу прокуратуру проверить факт, о котором нам только что рассказали, потому что это публичное заявление, оно имеет юридическое значение. А министру необходимо ответить на вопрос «как будут ездить жители из Оршанки в Йошкар-Олу и обратно». Проработайте вопрос, обменяйтесь координатами и дайте предметный ответ, кто и как будет осуществлять перевозки из Оршанки с 1 сентября, - поставил точку Александр Евстифеев.