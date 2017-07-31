Руководитель республики Александр Евстифеев, находясь в пос. Оршанка, взял под личный контроль решение одной из социальных проблем местных жителей.

Сейчас в районном центре практически нет возможности заниматься спортом. Ни спортзала, ни какой-либо благоустроенной спортивной площадки здесь попросту нет. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который прежние власти республики заложили еще в 2011 году, так и остался недостроенным в связи с отсутствием условий для финансирования. Долгое запустение на объекте недвижимости сделало продолжение строительства невозможным. Теперь муниципалитету рекомендовано выставить недострой на продажу, а вырученные средства направить на реконструкцию спортзала, который расположен в одном из общественно-бытовых корпусов Оршанского многопрофильного колледжа.Руководитель республики Александр Евстифеев полностью осмотрел специальные для спорта помещения. Выяснилось, что после объединения двух колледжей в пос. Оршанка – педагогического и индустриального – у новообразованного ссуза, которое носит имя И.К. Глушкова, появилось «лишнее», невостребованное имущество – одно из общежитий колледжа, которое и передали в ведение муниципалитета. В свою очередь, районные власти переселили в него 26 семей из ветхого и аварийного жилья. Но, помимо жилого фонда, в здании имеется и специальный – это спортивные сооружения. Их и решено реконструировать. Первоначальная проблема – капитальный ремонт кровли, который не проводился здесь с 1988 года.

«Нам не нужно здесь организовывать бизнес. Это должно быть для людей и для бесплатного посещения жителями поселка. Поэтому все случайные экспертизы отменить, экспертиза должна быть государственной и с объективным результатом. И мы на нее объявим торги», - обозначил районным властям Александр Евстифеев.

Ремонтных работ предстоит осуществить немало. Помимо капитального ремонта кровли, полностью предстоит выполнить отделочные работы, монтаж и наладку инженерного оборудования и коммуникаций. Средства будут потрачены значительные, поэтому все должно быть экономически и финансово обоснованно.

«Предоставьте справку, возраст ребят и их спортивные достижения. Докажите, что залы не будут простаивать, а будут востребованы. Увлечения у нас есть разноплановые. Хорошо работают школы искусств. Может, им отдать одно помещение. Поэтому четко все обоснуйте, решение мы не пока приняли. Сейчас будут проведены расчеты, и если убедите, то все помещения реконструируем для спорта, если нет, то сделаем один спортзал, а актовый зал переделаем для нужд школы искусств», - поставил задачу Глава региона Александр Евстифеев.

На реализацию проекта по реконструкции и капитальному ремонту здания будут направлены средства бюджетов разных уровней. Правительство Марий Эл, безусловно, финансово поддержит муниципальную власть, которая, в свою очередь, уже подготовила заявку на ремонт кровель организаций профессионального образования республики на общую сумму около 29 млн. рублей в Администрацию Президента Российской Федерации для выделения средств федеральной субсидии из резервного фонда Президента Российской Федерации.