Как сообщило 1 августа(Российское агентство правовой и судебной информации), исполняющий обязанности Генерального прокурора РФ Александр Буксман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взяток в крупном размере.По версии следствия, Плотников, являясь первым заместителем мэра Йошкар-Олы, а впоследствии мэром этого города, вопреки установленному федеральным законодательством запрету с 2005 года по 2015 год через доверенное лицо участвовал в управлении ООО «Региональная управляющая компания», осуществляющего предпринимательскую деятельность. С 2012 года по 2015 год он учредил ООО «Столица-Строй» и участвовал в его управлении через доверенных лиц.

«Одновременно указанным организациям чиновник предоставлял льготы, преференции и осуществлял покровительство их коммерческой деятельности. Кроме того, с 2011 года 2012 год муниципальный служащий получил от одного из своих доверенных лиц взятки в виде имущества – трех построенных гаражей общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей за оказание ему содействия в решении административных вопросов, касающихся предоставления права аренды на земельные участки, получения необходимых разрешительных документов на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», — сообщили в ГП РФ.

Плотников обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и 290 (получение взяток в крупном размере) УК РФ.Обвиняемый содержится под стражей.