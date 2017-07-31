Вопросы военно-патриотического воспитания молодежи в Доме Правительства обсудили на уровне ПФО. Совещание прошло под председательством руководителя Республики Марий Эл Александра Евстифеева.

В разговоре приняли участие начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда Президента РФ в ПФО Андрей Клинцевич, начальник отдела по работе с общественными организациями управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Сергиенко, Главный федеральный инспектор по РМЭ Петр Журавлев, представители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Республики Марий Эл, представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и других общественных организаций региона.Открыл совещание заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, который подробно остановился на реализации проектов патриотической направленности в округе и теме совершенствования системы военно-патриотического воспитания в регионе, обратив внимание, что в округе в настоящее время реализуется 11 общественно значимых проектов.

«Учет результатов и анализ эффективности военно-патриотической воспитательной работы в регионах округа находится в ПФО на особом контроле полномочного представителя Президента. Лучшие результаты Республика Марий Эл имеет по участию в общественном проекте спортивно-туристического лагеря ПФО «Туриада». Этот проект относится к числу военно-патриотических в связи с тем, что многие воспитанники спортивно-туристских клубов в приоритетном порядке идут на службу в спецподразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. У ребят, занимающихся спортивным туризмом, формируются качества, которых не хватает большинству сверстников – это умение обеспечить безопасность жизнедеятельности, навык и поведение в сложных ситуациях, опыт работы в едином коллективе, закалка и другие. Регион занимает 5 место по округу в этом направлении», - привел пример заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В числе актуальных проблем военно-патриотического воспитания Игорь Паньшин отметил отсутствие единых критериев военно-патриотической клубной работы, недостаток учебного сопровождения деятельности этих организаций, а также крайне ограниченное финансирование их работы.Одним из перспективных направлений в работе с молодежью является возрождение по инициативе Минобороны России всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». По мнению заместителя полпреда, данное детско-юношеское военно-патриотическое движение является одним из инструментов, влияющих на формирование у юных граждан чувства патриотизма, понимания чести и долга перед Родиной.В качестве перспективных задач Игорь Паньшин определил расширение географии и охвата мероприятий, повышение первоначальной военной и профильной подготовки воспитанников клубов и совершенствование их учебно-методической базы.О патриотическом воспитании молодежи республики участникам совещания рассказала министр образования и науки Марий Эл Наталья Адамова. Она отметила, что патриотическое воспитание в регионе реализуется через историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание, подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил. Основой является госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Ежегодный охват молодежи в рамках ее реализации составляет более 120 тыс. человек.

«Одна из крупнейших патриотических акций года – республиканский месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. При участии всех субъектов патриотического воспитания в республике проводится более 1000 мероприятий: уроки мужества, встречи с ветеранами, спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы и выставки, которыми охватывается свыше 80 тысяч молодых людей», - рассказала Наталья Адамова.

На территории республики реализуются такие крупные акции, как «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День героев Отечества».Особое место занимает деятельность Региональной молодежной общественной организации «Поисковый отряд Демос». За 25 лет работы отрядом проведены 42 поисковые экспедиции, найдены и перезахоронены останки 2300 бойцов. В результате проведенной поисковой работы выяснены судьбы более 3 тысяч человек, уроженцев республики, а также других регионов России и стран ближнего зарубежья, которые считались пропавшими без вести.Достойным приемником отряда «Демос» является студенческий поисковый отряд «Воскресение» Марийского государственного университета. Отрядом проведены раскопки на знаменитых Синявинских высотах, на территории Мурманской области. По итогам экспедиций открыт музей поискового движения, реализуются просветительские проекты «Заполярье: география мужества» и «Окно в историю».В республике развиваются спортивно-технические и военно-прикладные виды спорта. В системе дополнительного образования, учреждениях ДОСААФа занимается 1420 молодых людей. Особой популярностью у молодежи пользуются авто- и мотоспорт, картинг, пулевая стрельба, авиа- и судомоделирование, радиоспорт. Работа кружков и секций служит основой для будущей профессиональной ориентации молодежи.В 17 образовательных организациях десяти муниципальных образований республики созданы и действуют 57 кадетских классов, особенностью которых является профильная принадлежность к Министерству обороны, МВД и МЧС.Участники совещания также обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, обновления форм и методов патриотической работы с молодежью. Говорили и о подготовке населения Республики Марий Эл к сдаче норм ГТО.Завершил работу встречи Глава региона Александр Евстифеев. Руководитель республики подчеркнул актуальность и важность темы совещания.

«Президент России, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин демонстрирует примеры патриотического отношения к своим обязанностям, своему дому, к России, к армии. Социология говорит, что более 80 процентов граждан разделяют патриотические чувства. Это наши стартовые условия, и они позволяют нам говорить о военно-патриотическом воспитании», - обратил внимание присутствующих руководитель Марий Эл Александр Евстифеев.

В ходе обсуждения были озвучены предложения по совершенствованию этой работы. Также было принято решение обобщить названные проблемы и представить их на дальнейшее рассмотрение. По озвученным предложениям для решения существующих проблем военно-патриотического воспитания будут сформированы рекомендации для всех уровней государственной власти и профильных общественных структур.Кроме того, руководитель республики Александр Евстифеев озвучил, что в планах Правительства Марий Эл создать Совет по патриотическому воспитанию, который станет постоянно действующим совещательным органом при Главе региона. Основная задача Совета - формирование в регионе постоянно действующей системы гражданского и патриотического воспитания граждан.