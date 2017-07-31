Сегодня приступил к работе и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Михаил Леонтьев.

- Михаил Павлович – известная и авторитетная фигура в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Его знают как профессионала, умеющего решать самые сложные и нестандартные задачи, применять передовые технологии при системном подходе к делу. А именно это так необходимо сейчас нашей республике.

При принятии кадровых решений мы готовы взаимодействовать со всеми здравыми политическими силами страны. В первую очередь, с теми, которые поддерживают курс на решение социально-экономических проблем в Республике Марий Эл. Сейчас я говорю о КПРФ.

Михаил Павлович в свое время представлял коммунистов в Московской областной Думе пятого созыва как депутат по одномандатному округу. И то, что он в своё время был поддержан жителями крупного города, является для нас дополнительным основанием доверять его профессионализму и личностным качествам, - прокомментировал назначение Михаила Леонтьева руководитель региона Александр Евстифеев.

Отметим, что Михаила Павловича характеризуют как настойчивого, инициативного профессионала, который имеет авторитет как среди населения, так и среди коллег.