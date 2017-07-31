Александр Евстифеев прокомментировал назначение Михаила Леонтьева на пост министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Сегодня приступил к работе и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Михаил Леонтьев.
- Михаил Павлович – известная и авторитетная фигура в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Его знают как профессионала, умеющего решать самые сложные и нестандартные задачи, применять передовые технологии при системном подходе к делу. А именно это так необходимо сейчас нашей республике. При принятии кадровых решений мы готовы взаимодействовать со всеми здравыми политическими силами страны. В первую очередь, с теми, которые поддерживают курс на решение социально-экономических проблем в Республике Марий Эл. Сейчас я говорю о КПРФ. Михаил Павлович в свое время представлял коммунистов в Московской областной Думе пятого созыва как депутат по одномандатному округу. И то, что он в своё время был поддержан жителями крупного города, является для нас дополнительным основанием доверять его профессионализму и личностным качествам, - прокомментировал назначение Михаила Леонтьева руководитель региона Александр Евстифеев.
Отметим, что Михаила Павловича характеризуют как настойчивого, инициативного профессионала, который имеет авторитет как среди населения, так и среди коллег.
Справка Михаил Павлович Леонтьев родился 20 ноября 1958 года в городе Серпухове Московской области.
Образование высшее профессиональное. В 1982 году окончил Тульский политехнический институт по специальности горный инженер-электрик.
С 1986 по 2001 годы – работа на руководящих должностях во Всесоюзном Научно-исследовательском институте прикладной микробиологии.
С 1999 года – депутат Совета депутатов Серпуховского района Московской области.
С 2001 года - первый заместитель главы Администрации города Серпухова.
С 2003 года - руководитель Территориального исполнительного органа государственной власти Московской области на территории Серпуховского района, после ликвидации ТИО ГВ МО в 2003 году вновь принят на должность первого заместителя главы Администрации города Серпухова.
В должности первого заместителя главы города курировал строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы земельно-имущественных отношений. В этот период под руководством Михаила Леонтьева была отреставрирована значительная часть историко-художественного наследия города, возведены современные строительные комплексы, преобразившие архитектурный облик одного из самых древних городов Подмосковья.
С 2011 года - депутат Московской областной Думы пятого созыва по Серпуховскому одномандатному округу №21 от партии КПРФ. Заместитель председателя Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы. Президент Ассоциации Развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
С 2016 года – генеральный директор машиностроительного завода «Высота 43», города Вятские Поляны Кировской области.
Награждён юбилейным нагрудным знаком Московской областной Думы «20 лет Московской областной Думе», Почетным знаком Московской областной Думы «За содействие закону», Знаком Губернатора Московской области «За вклад в развитие Московской области», медалью «Гражданская оборона» I степени, наградами общественных организаций России.
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