1 августа в подмосковной резиденции Горки руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Основными в повестке встречи стали вопросы, связанные с сельскохозяйственным и социально-экономическим развитием региона. Александр Евстифеев рассказал Дмитрию Медведеву о положительных результатах, достигнутых за три с половиной месяца работы на посту руководителя республики, прежде всего отметив погашенную задолженность по заработной плате перед работниками бюджетной сферы.

«За несколько лет впервые удалось вовремя отправить в отпуск учителей, заплатив им отпускные», - уточнил Александр Евстифеев.

Руководитель Республики Марий Эл поблагодарил Премьер-министра страны за поддержку и помощь в решении ряда проблем, которые позволили снять острое социальное напряжение и улучшить социально-экономическое положение в регионе. При этом Александр Евстифеев проинформировал Дмитрия Медведева о положительных изменениях в сфере здравоохранения.

«В настоящее время у нас нет ни одного неотоваренного рецепта в отношении тех граждан, которые имеют право на получение бесплатных медицинских средств и препаратов. Это всё произошло благодаря тому, что федеральное Правительство оказало такую заметную, ощутимую помощь», - пояснил руководитель Марий Эл.

Врио Главы республики отметил значительное улучшение налогового администрирования, а также рассказал о положительных показателях в сфере промышленного производства.

«Индекс у нас сегодня 1,13 – это, в общем, прилично и вполне сопоставимо со многими субъектами в России. То есть здесь мы развиваемся и движемся как все», - сказал руководитель Марий Эл.

Александр Евстифеев сделал акцент на развитии сельскохозяйственной отрасли, отметив благополучие республики с точки зрения экологической безопасности, благодаря чему продукты, производимые в Марий Эл, отвечают самым высоким требованиям качества.

«На сегодняшний день производство мяса – 278% от потребности, то есть практически 2/3 мы вполне можем реализовывать на рынках России. Республика является безусловным лидером по производству козьего молока, а это детское питание. Востребованность его и полезные свойства известны», - поделился Александр Евстифеев.

Руководитель республики, говоря о товарах, производимых в Марий Эл, и реализуемых их за пределами региона, отметил продукцию мясокомбината «Звениговский» и в целом работу данного агрохолдинга.

«Мясокомбинат – это вершина айсберга, а внизу – это заготовка кормов, собственное поголовье и так далее. «Звениговский» имеет 530 торговых точек по Приволжскому федеральному округу. Во-первых, это более 1,5 тыс. рабочих мест, во-вторых, хозяйство даёт республике 1,2 млрд рублей налогов. Но главное – это тема продовольственной безопасности, качества продукции. Колбаса, например, в этом хозяйстве производится только из мяса. Здесь специи и мясо», - сказал врио Главы Марий Эл.

Александр Евстифеев так же отметил, что с качественными и экологически чистыми продуктами Республика Марий Эл должна выйти на большой российский рынок, и сделать это планируется с новым брендом – «Марийский продукт».В отношении сельского хозяйства Дмитрий Медведев заметил, что отрасль активно развивается в последние годы, в том числе за счёт государственной поддержки, показывая устойчивые темпы роста.

«Важно, чтобы на территории республики возникали и новые сельскохозяйственные предприятия, которые занимаются животноводством, в том числе молочным, и по линии крупного рогатого скота, и мелкого рогатого скота. Но и не только. Сельское хозяйство требует инвестиций. Мне кажется, на это надо будет обратить внимание, если Вы видите основное направление развития республики именно в сельскохозяйственной сфере», - подчеркнул председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«Да, именно в этом направлении мы и стараемся работать. Сегодняшние настроения сельхозпроизводителей в республике вполне соответствуют такой задаче», - в завершении встречи отметил Александр Евстифеев.

Руководитель республики, комментируя ИА «ТАСС» итог состоявшегося разговора, рассказал о перспективах реализации новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

«В Оршанском районе строится комбикормовый завод ЗАО «Шойбулакский», стоимость проекта – более 200 миллионов рублей. Агрохолдинг «Лукоз», владелец Сернурский сырзавод, реализует на территории республики два крупных инвестиционных проекта: по строительству завода, который будет производить детское питание на основе козьего молока, а также проект по расширению поголовья коз. «Лукоз» намерен в это вложить более 700 миллионов рублей. В следующем году планируется увеличение числа дойных коров на тысячу голов, а по итогам этого года сельхозпроизводители рассчитывают увеличить средние надои с одной коровы с 5526 литров молока до 5700-5750 литров. Кроме того, Агрохолдинг «Звениговский» планирует в ближайшие три года реализовать проект по созданию дойного стада численностью от шести до девяти тысяч голов», - сказал Глава региона.

Александр Евстифеев подчеркнул, что власти республики оказывают всестороннюю помощь и поддержку как крупным производителям, так и владельцам личных подсобных хозяйств.Кроме того, в республике ведется активная работа по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Только по итогам этого года планируется вернуть сельхозпроизводителям до 6 тысяч гектаров земли.