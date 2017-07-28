02/08/2017

Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам II кв 2017 года

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов во II кв. 2017 на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в Бюро.



Всего по данным Объединенного Кредитного Бюро во II кв. 2017 г. банки выдали 7,03 млн кредитов общим объемом 1,02 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов снизилось на 2%, при этом объемы кредитования увеличились на 27%. Во II кв. 2016 г. было выдано 7,15 млн кредитов на 802,95 млрд руб.







По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 593,44 тыс. кредитов на сумму 165,96 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 316,92 тыс. кредитов на 64,69 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 252,57 тыс. кредитов на 35,37 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Челябинская и Ростовская обл., Красноярский край и Ханты-Мансийский АО.



Лидером по годовым темпам роста кредитования стал Санкт-Петербург, объемы выросли на 49%, а количество на 1% по сравнению со II кв. 2016 г. Также высокие темпы роста объемов кредитования отмечены в Краснодарском крае – 38% и Башкортостане – 37%. Самые низкие темпы роста отмечены в Красноярском крае, где объемы кредитования выросли на 23%, а количество новых выдач увеличилось на 3%, и в Ростовской обл., где объемы также выросли на 23% в годовом отношении, а вот количество новых кредитов сократилось на 6%.



По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошел столичный регион – 357,84 тыс. кредитов на 79,00 млрд руб., Санкт-Петербург – 199,82 тыс. кредитов на 26,59 млрд руб. и Краснодарский край – 175,28 тыс. кредитов на 22,58 млрд руб. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион – 221 тыс. руб., также в тройку входят Ханты-Мансийский АО – 152 тыс. руб. и Санкт-Петербург – 133 тыс. руб.



По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал Санкт-Петербург, где объемы кредитования выросли на 43% при снижении количества новых кредитов на 8%. Также в тройку лидеров по темпам роста объемов в сегменте кредитов наличными вошли Татарстан – 38% и Краснодарский край – 37%. Самые низкие темпы роста отмечены в Ростовской обл. – 17%. Санкт-Петербург также возглавил список по росту среднего чека, который вырос на 55%.



По объемам ипотечного кредитования² в тройке оказались: Москва – 15,86 тыс. кредитов на 52,32 млрд руб., Санкт-Петербург – 10,04 тыс. кредитов на 23,37 млрд руб. и Свердловская обл. – 5,6 тыс. кредитов на 9,28 млрд руб. Лидерами по размеру среднего чека стала Москва – 3,30 млн руб., Санкт-Петербург – 2,33 млн руб., Ханты-Мансийский АО – 2,22 млн руб.



https://xn--d1aqf.xn--p1ai/wp-content/uploads/2017/07/Predvaritelnye-itogi-razvitiya-rynka-ipotechnogo-kreditovaniya-v-I-polugodii.pdf ² - Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней. Полная информация по ипотечному рынку РФ доступна на сайте АИЖК:



Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавил Санкт-Петербург, где объемы кредитования выросли на 61%, а количество новых кредитов на 41%. В Санкт-Петербурге также наиболее значительно вырос средний чек по ипотеке – на 15%. Также в тройку лидеров по темпам роста объемов в сегменте ипотеки вошли Новосибирская обл. – 35%, Татарстан и Свердловская обл. – по 24%. Самые низкие темпы роста отмечены в ХМАО – 20%.



Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве – 15,12 тыс. на 15,52 млрд руб., Санкт-Петербурге – 8,57 тыс. кредитов на 7,09 млрд руб. и Краснодарском крае – 2,79 тыс. кредитов на 2,49 млрд руб. Самый высокий "средний чек" по автокредиту отмечается в Москве – 1 млн руб., Краснодарском крае – 890 тыс. руб. и Санкт-Петербурге – 827 тыс. руб.



Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской обл. – 36% при росте количества новых автокредитов на 16%, Ростовской обл. – 33%, Башкортостане и Краснодарском крае – по 31%. В Самарской обл. отмечается самый большой рост среднего размера нового автокредита, за год он вырос на 31%. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Татарстане, где годовой прирост составил 7%.



По объему кредитных карт в тройку лидеров по объему одобренных лимитов вошли Москва 204,16 тыс. карт с лимитом более 18,32 млрд руб., Санкт-Петербург – 98,33 тыс. карт с лимитом 7,56 млрд руб. и Краснодарский край – 70,68 тыс. карт на 4,00 млрд руб. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы – почти 90 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 77 тыс. руб. и Свердловской обл. – 62 тыс. руб.



Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Челябинской обл. – 69% при росте количества новых карт на 16%, Ростовской обл. – 65%, Башкортостане и Красноярском крае – по 62%. В Башкортостане также отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 63%. Самые низкие темпы роста объемов одобренных лимитов по картам отмечены в Москве – 26%.



Всего по данным Объединенного Кредитного Бюро во II кв. 2017 г. банки выдали 7,03 млн кредитов общим объемом 1,02 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов снизилось на 2%, при этом объемы кредитования увеличились на 27%. Во II кв. 2016 г. было выдано 7,15 млн кредитов на 802,95 млрд руб.На первую десятку регионов пришлось порядка 35% всех выданных в апреле-июне 2017 г. кредитов, в денежном выражении это 43% всех выдач.По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 593,44 тыс. кредитов на сумму 165,96 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 316,92 тыс. кредитов на 64,69 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 252,57 тыс. кредитов на 35,37 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Челябинская и Ростовская обл., Красноярский край и Ханты-Мансийский АО.Лидером по годовым темпам роста кредитования стал Санкт-Петербург, объемы выросли на 49%, а количество на 1% по сравнению со II кв. 2016 г. Также высокие темпы роста объемов кредитования отмечены в Краснодарском крае – 38% и Башкортостане – 37%. Самые низкие темпы роста отмечены в Красноярском крае, где объемы кредитования выросли на 23%, а количество новых выдач увеличилось на 3%, и в Ростовской обл., где объемы также выросли на 23% в годовом отношении, а вот количество новых кредитов сократилось на 6%.По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошел столичный регион – 357,84 тыс. кредитов на 79,00 млрд руб., Санкт-Петербург – 199,82 тыс. кредитов на 26,59 млрд руб. и Краснодарский край – 175,28 тыс. кредитов на 22,58 млрд руб. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион – 221 тыс. руб., также в тройку входят Ханты-Мансийский АО – 152 тыс. руб. и Санкт-Петербург – 133 тыс. руб.По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал Санкт-Петербург, где объемы кредитования выросли на 43% при снижении количества новых кредитов на 8%. Также в тройку лидеров по темпам роста объемов в сегменте кредитов наличными вошли Татарстан – 38% и Краснодарский край – 37%. Самые низкие темпы роста отмечены в Ростовской обл. – 17%. Санкт-Петербург также возглавил список по росту среднего чека, который вырос на 55%.По объемам ипотечного кредитования² в тройке оказались: Москва – 15,86 тыс. кредитов на 52,32 млрд руб., Санкт-Петербург – 10,04 тыс. кредитов на 23,37 млрд руб. и Свердловская обл. – 5,6 тыс. кредитов на 9,28 млрд руб. Лидерами по размеру среднего чека стала Москва – 3,30 млн руб., Санкт-Петербург – 2,33 млн руб., Ханты-Мансийский АО – 2,22 млн руб.Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавил Санкт-Петербург, где объемы кредитования выросли на 61%, а количество новых кредитов на 41%. В Санкт-Петербурге также наиболее значительно вырос средний чек по ипотеке – на 15%. Также в тройку лидеров по темпам роста объемов в сегменте ипотеки вошли Новосибирская обл. – 35%, Татарстан и Свердловская обл. – по 24%. Самые низкие темпы роста отмечены в ХМАО – 20%.Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве – 15,12 тыс. на 15,52 млрд руб., Санкт-Петербурге – 8,57 тыс. кредитов на 7,09 млрд руб. и Краснодарском крае – 2,79 тыс. кредитов на 2,49 млрд руб. Самый высокий "средний чек" по автокредиту отмечается в Москве – 1 млн руб., Краснодарском крае – 890 тыс. руб. и Санкт-Петербурге – 827 тыс. руб.Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской обл. – 36% при росте количества новых автокредитов на 16%, Ростовской обл. – 33%, Башкортостане и Краснодарском крае – по 31%. В Самарской обл. отмечается самый большой рост среднего размера нового автокредита, за год он вырос на 31%. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Татарстане, где годовой прирост составил 7%.По объему кредитных карт в тройку лидеров по объему одобренных лимитов вошли Москва 204,16 тыс. карт с лимитом более 18,32 млрд руб., Санкт-Петербург – 98,33 тыс. карт с лимитом 7,56 млрд руб. и Краснодарский край – 70,68 тыс. карт на 4,00 млрд руб. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы – почти 90 тыс. руб., Санкт-Петербурга – 77 тыс. руб. и Свердловской обл. – 62 тыс. руб.Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Челябинской обл. – 69% при росте количества новых карт на 16%, Ростовской обл. – 65%, Башкортостане и Красноярском крае – по 62%. В Башкортостане также отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 63%. Самые низкие темпы роста объемов одобренных лимитов по картам отмечены в Москве – 26%. ТОП-10 регионов России по общему объему выданных кредитов во II кв. 2017

Регион II-2017 II-2016 Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Москва и Московская обл. 165,96 593,44 125,43 590,57 Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 64,69 316,92 43,52 314,38 Краснодарский край 35,37 252,57 25,70 253,99 Свердловская обл. 33,39 220,46 25,40 206,86 Башкортостан 26,07 228,54 19,07 214,02 Татарстан 25,24 194,42 18,72 192,53 Челябинская обл. 22,35 180,10 17,36 166,70 Ростовская обл. 21,95 181,03 17,87 191,67 Красноярский край 21,92 156,43 17,88 152,39 Ханты-Мансийский АО 21,49 106,13 16,19 101,62 ВСЕГО ПО РФ 1 022,15 7 033,25 802,95 7 154,60





ТОП-10 по объему выданных кредитов наличными

Регион II-2017 II-2016 Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Москва и Московская обл. 79,00 357,84 221 58,38 332,92 175 Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 26,59 199,82 133 18,60 216,03 86 Краснодарский край 22,58 175,29 129 16,54 181,34 91 Свердловская обл. 18,81 155,68 121 14,92 142,57 105 Башкортостан 16,45 168,94 97 12,10 154,71 78 Ростовская обл. 13,16 126,20 104 11,28 139,82 81 Татарстан 12,88 144,85 89 9,36 140,73 66 Красноярский край 12,84 105,53 122 10,72 104,92 102 Челябинская обл. 12,24 126,11 97 10,31 120,32 86 Ханты-Мансийский АО 12,05 79,05 152 8,92 76,44 117 ВСЕГО ПО РФ 567,57 5 004,24 113 454,94 4 893,22 93





ТОП-10 по объему выданных ипотечных кредитов

Регион II-2017 II-2016 Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Москва и Московская обл. 52,32 15,86 3 299 39,51 12,94 3 053 Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 23,37 10,04 2 327 14,47 7,14 2 027 Свердловская обл. 9,28 5,60 1 657 6,66 4,51 1 478 Татарстан 7,72 4,83 1 598 5,52 3,89 1 420 Ханты-Мансийский АО 6,45 2,90 2 224 5,36 2,61 2 052 Новосибирская обл. 6,05 3,54 1 710 4,09 2,62 1 560 Челябинская обл. 5,91 4,49 1 316 4,30 3,64 1 181 Нижегородская обл. 5,78 3,85 1 500 4,59 3,28 1 399 Краснодарский край 5,78 3,61 1 600 4,34 2,78 1 564 Самарская обл. 5,72 3,99 1 432 4,37 3,41 1 282 ВСЕГО ПО РФ 283,70 159,49 1 779 222,28 138,01 1 611





ТОП-10 по объему выданных автокредитов

Регион II-2017 II-2016 Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Москва и Московская обл. 15,52 15,12 1 026 12,47 13,67 912 Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 7,09 8,57 827 5,68 7,69 739 Краснодарский край 2,49 2,79 890 1,90 2,37 804 Татарстан 2,45 3,85 635 2,29 4,31 531 Башкортостан 2,06 3,34 617 1,57 3,02 519 Нижегородская обл. 1,69 2,48 682 1,44 2,69 535 Челябинская обл. 1,65 2,48 666 1,22 2,13 571 Свердловская обл. 1,62 2,19 737 1,35 2,02 671 Самарская обл. 1,52 2,16 702 1,26 2,35 537 Ростовская обл. 1,45 1,78 815 1,09 1,63 668 ВСЕГО ПО РФ 59,33 73,78 804 47,06 67,62 696





ТОП-10 по объему выданных кредитных карт

Регион II-2017 II-2016 Объем,млрд руб. Кол-во,тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Объем, млрд руб. Кол-во, тыс. шт. Средний чек, тыс. руб. Москва и Московская обл. 18,32 204,16 90 14,49 230,74 63 Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 7,56 98,33 77 4,70 83,40 56 Краснодарский край 4,00 70,68 57 2,72 67,39 40 Свердловская обл. 3,52 56,70 62 2,29 57,56 40 Башкортостан 2,92 52,44 56 1,80 52,73 34 Ростовская обл. 2,84 50,20 56 1,72 47,70 36 Красноярский край 2,49 45,87 54 1,54 42,55 36 Челябинская обл. 2,39 46,72 51 1,42 40,22 35 Новосибирская обл. 2,37 46,37 51 1,59 43,92 36 Самарская обл. 2,13 42,66 50 1,66 48,47 34 ВСЕГО ПО РФ 102,22 1 781,01 57 71,67 1 878,99 38





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

http://bki-okb.ru



Все сервисы Объединенного Кредитного Бюро предоставляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях". Создано в 2004 году, входит в тройку крупнейших кредитных бюро России. Акционеры: ОАО "Сбербанк России", ведущий мировой оператор кредитных бюро Experian и ЗАО "Интерфакс". По данным на 1 августа 2017 в базе данных ОКБ хранится 274 млн кредитных историй по более чем 78 млн заемщиков. Бюро уделяет большое внимание не только количеству кредитных историй в базе данных, но и качеству предоставляемых данных. Линейка сервисов Объединенного Кредитного Бюро обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и скорингов до комплексных решений, включающих в себя аутсорсинг процесса обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. В числе клиентов ОКБ более 650 кредитных организаций, МФО, страховых компаний и операторов связи. Сайт:Все сервисы Объединенного Кредитного Бюро предоставляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях".

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ЭКОНОМИКА Величина прожиточного минимума по Марий Эл за II квартал составила 9409 рублей По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 5,3%. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличился на 4,6%. 30/07/2017