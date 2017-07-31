Возникло недоумение: а как же заповедная территория, водоохранная зона, наконец?

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Росприроднадзор Марий Эл узнал о незаконном строительстве на Яльчике

Ранее в газете в "Волжская правда" от 21 июня был опубликован материал под заголовком "Яльчик (Марий Эл): невозможное возможно?, в котором рассказывалось, что в непосредственной близости к воде (буквально в нескольких метрах), был заложен фундамент, рассчитанный на строение с большой площадью.По сообщению лиц, владеющих определённой информацией, на этой территории, относящейся к национальному парку «Марий Чодра», начато возведение… частной бани (!). Возникло недоумение: а как же заповедная территория, водоохранная зона, наконец? Неужели существуют способы обойти эти веские обстоятельства?!Благодаря публикации Росприроднадзор Марий Эл узнал о незаконном строительстве на Яльчике.

Росприроднадзор рассказал о многочисленных нарушениях, по итогам только I полугодия 2017 года в НП "Марий Чодра"

ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»

учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР от 13.09.1985 г. № 400 «О создании национального парка «Марий Чодра» на основании Постановления Совета Министров Марийской АССР от 02.12.1985 № 589, охранная зона национального парка составляет 93,4 тыс. га, утверждена Постановлением Совета Министров Марийской АССР от 02.12.1985 г. №589.

Росприроднадзор по Марий Эл 7 июля, что на территории Республики Марий Эл расположены два объекта особо охраняемых природных территорий федерального значения, общей площадью 58,3 тыс. га, в том числе ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» (площадь 36,9 тыс. га), ФГБУ «ГПЗ «Большая Кокшага» (площадь 21,4 тыс. га).В границах национального парка и его охранной зоне осуществляют постоянную деятельность 19 хозяйствующих субъектов. В числе хозяйствующих субъектов имеются детские оздоровительные лагеря, дома и базы отдыха, санатории, организации, имеющие в своем ведении линейные объекты (линии авто- и железных дорог, трассы газо- и нефтепроводов, линии электропередач).В границах государственного заповедника и его охранной зоне объектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, не имеется.ФГБУ «Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» учрежден Постановлением Совета Министров Российский Федерации от 14.03.1993 г. № 220 «О создании в Республике Марий Эл государственного природного заповедника «Большая Кокшага» Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российский Федерации. На прилегающей к заповеднику территории, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 г. 2031-р, Приказом Минприроды РФ от 19.03.2009 № 64, создана охранная зона площадью 13,200 тыс., где установлен ограниченный режим природопользования.В начале года проведены 2 внеплановые проверки готовности ООПТ федерального значения к пожароопасному периоду 2017 года.По результатам проверок установлено, что ФГБУ «ГПЗ «Большая Кокшага» к пожароопасному периоду «готово», ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» - «ограниченно готово». ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» выдано 5 предписаний.Как следствие этого возникший 02 мая 2017 года пожар на землях населенных пунктов беспрепятственно (при отсутствии минерализованной полосы) перешел на территорию ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра». Площадь лесного пожара составила 12 га, ущерб 3 233 825 рублей.По предварительной оценке, причина пожара лесного участка, возникшего 02.05.2017 - отсутствие минерализованных полос, высокая степень захламленности лесного участка, непринятие мер в отношении органов местного самоуправления по ликвидации несанкционированных свалок вблизи хвойных лесных насаждений, низкая эффективность руководства тушением пожара и признаки халатности со стороны должностных лиц ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

Одна из причина пожар лесного участка, возникшего 02.05.2017 г. - низкая эффективность руководства тушением пожара и признаки халатности со стороны должностных лиц ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

В 2017 году вступило в законную силу вынесенное ранее постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах в отношении ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» и его должностного лица (руководителя национального парка). Оба наложенных штрафа взысканы.В ходе проверки ранее выданных предписаний ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» установлено, что 2 из них не выполнено. А именно: имеется недостаток пожарной техники, оборудования, инвентаря, оснастки, вспомогательных материалов и средств, необходимых для функционирования ПХС различного типа, в соответствии с Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 № 167; здание ПХС-1 не отапливаемое (не исправно печное отопление). Причина – недостаток финансирования. Составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы переданы в суд, ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» выданы 2 новых предписания.

В 1 полугодии 2017 года проведено 5 рейдовых (осмотра) мероприятий, в ходе которых выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра».

Направлено по подведомственности в правоохранительные органы Республики Марий Эл 18 информационных писем, в том числе:

«о признаках действий коррупционной направленности и причинения ущерба государству в сфере лесопользования ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра», «о выявленных фактах электроснабжения частного дома, не имеющего отношения к деятельности Национального парка «Марий Чодра», «о нарушениях в сфере хозяйственной деятельности Национального парка «Марий Чодра» с ходатайством о проведении внеплановой проверки», «по признакам коррупционной составляющей (в хозяйственной деятельности Национального парка «Марий Чодра»),«о непринятии мер со стороны должностных лиц Национального парка по нарушениям правил заготовки древесины», «о фактах длительного непринятия мер со стороны национального парка по взысканию ущерба с физического лица в размере 2 миллиона 372 тысячи рублей», «о предоставлении лесного земельного участка на территории Яльчинского участкового лесничества Национального парка «Марий Чодра» физическому лицу в нарушение действующего законодательства», «о нарушении Правил противопожарного режима Национальным парком «Марий Чодра», «о неисправности противопожарной техники ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра», заявленной в Плане тушения пожаров»; «ходатайство о сносе (демонтаже) забора вокруг частного дома при незаконном занятии лесного земельного участка физическим лицом на территории Яльчинского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра», «о нарушении правил представления декларации о сделках с древесиной должностными лицами Национального парка «Марий Чодра», «по признакам нарушений учета заготовленной древесины в Национальном парке», «по признакам незаконной реализации заготовленной древесины на территории Национального парка», «по факту энергоснабжения частного дома, не имеющего отношения к деятельности Национального парка, за государственный счет», «об отсутствии начальника (исполняющего обязанности) ПХС-1»; «о фактах электроснабжения частного дома за государственный счет, не имеющего отношения к деятельности национального парка».

Направлено по подведомственности в контрольно-надзорные ведомства 9 информационных писем

«о нарушении Правил противопожарного режима на территории Национального парка «Марий Чодра», «о фактах нарушения Правил пожарной безопасности на территории Национального парка «Марий Чодра», «о признаках фальсификации (подделки)правоустанавливающих документов физическим лицом на земельный участок на территории Национального парка «Марий Чодра», «о незаконном занятии земельного участка физическим лицом на территории Яльчинского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра», «о предоставлении информации об уплате налогов на земельный участок, занятый физическим лицом на ООПТ», «о фактах незаконного строительства дороги по противопожарному лесному барьеру в национальном парке», «о нарушениях требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства национальным парком», «о нарушениях бюджетного законодательства руководством Национального парка «Марий Чодра при реализации древесины», «о фактах нарушения, связанных с эксплуатацией пожарно-наблюдательных вышек в 2016 году на территории Национального парка «Марий Чодра».

Возбуждены административные дела в отношении должностных лиц Национального парка «Марий Чодра» по ч. 1 ст. 8.31 «Нарушение Правил санитарной безопасности» и ч. 1 ст. 8.32 «Нарушение Правил пожарной безопасности» КоАП РФ, по факту выявленного нарушения природоохранного законодательства РФ по ст. 7.9 «Самовольное занятие лесных участков».По делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.9 КоАП РФ в отношении физического лица, по факту незаконного занятия с 1984 года по настоящее время лесного земельного участка на территории ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» вынесено решение Верховного суда Республики Марий Эл, в котором суд отменяет постановление Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл и прекращает дело. На данное решение подана жалоба Председателю Верховного суда Республики Марий Эл.По результатам рейдовых мероприятий в адрес руководства Национального парка «Марий Чодра» выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в том числе: в области содержания земельных (лесных) участков; Правил пожарной безопасности в лесах и Правил санитарной безопасности в лесах; несанкционированном размещении твердых бытовых отходов.Возбуждено 1 административное дело в результате полученной информации от главного редактора газеты «Волжская правда» по фактам о незаконном возведении фундамента в водоохранной зоне озера Яльчик, без разрешительных документов на проведение земляных работ с нарушением поверхностного слоя почвы по ч.2 ст. 8.6 РФ КоАП РФ – порча почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями.Работа Управления по надзору за соблюдением природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях федерального значения продолжается.