Александр Евстифеев: «Проблемы жизнеобеспечения в районе должны решаться незамедлительно». Об этом руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев заявил на встрече с жителями Новоторъяльского района.

Диалог руководителя региона с общественностью проходил в районном Доме культуры. Здание сейчас находится в процессе реконструкции. Фасад здания приобрёл завершённый вид, осталось завершить внутренние работы.Всего во время двухчасовой встречи руководитель региона подробно ответил на полтора десятка вопросов. А по двум озвученным в ходе диалога проблемам дал поручение разобраться незамедлительно.Первый вопрос касался ситуации с очистными сооружениями посёлка. Директор местного «Водоканала» рассказал Александру Евстифееву о том, что станция очистки, функционирующая с 1966 года, требует капитального ремонта, соответственно, капитального вложения средств.«Предприятие может производить только механическую очистку илового осадка, однако основная часть загрязняющих веществ остается в сбрасываемой в реку воде. Согласно проектно-сметной документации, составленной в 2009 году, на весь комплекс работ необходимо 180 млн рублей. При этом есть возможность сэкономить, составив новую документацию, используя в будущем строительстве современные технологии», -поделился руководитель предприятия.В ответ на это Глава республики дал поручение заместителю министра строительства и ЖКХ побывать на очистных сооружениях, оценить всё на месте и предложить пути решения проблемы на ближайшем заседании правительства.Вторым вопросом, требующим оперативного решения ситуации, стал мост на 13 км автодороги Новый Торъял – Масканур, который находится в аварийном состоянии с 2006 года.По словам одного их местных жителей, ученики, направляющиеся в СОШ районного центра из окрестных сел и деревень, ради безопасности вынуждены выходить из школьного автобуса и пешком переходить мост.Главу Марий Эл попросили помочь с финансированием реконструкции моста. Стоимость работ – 130 миллионов рублей. Кроме прочего оказалось, что объект, расположенный на трассе республиканского значения, не принят на баланс ни одного ведомства.Сразу же после встречи в Доме культуры на место выехал глава отраслевого министерства. Также Александр Евстифеев поручил местным властям проработать вопрос и предоставить в Правительство все необходимые документы для внесения в бюджет Марий Эл на 2018 год средств, требующихся для реконструкции очистных сооружений и моста. «Не каждый вопрос можно решить в одночасье, большинство из них копилось годами. Но вопросы жизнеобеспечения должны решаться незамедлительно», - высказал на встрече с жителями свою позицию Александр Евстифеев.В ходе почти двухчасового диалога жители Нового Торъяла успели задать Главе республики около полутора десятков вопросов напрямую. Новоторъяльцев интересовало многое: ремонт межпоселковых дорог, газификация деревень, участие в программе «Жилище», исчисление стажа работающим женщинам для получения звания «Ветеран труда», вопросы образования, прямые выборы глав администраций в муниципалитетах, а также развитие экономики района и поддержка малого бизнеса и многие другие.Отметим, что в фойе Дома культуры работала общественная приемная руководителя региона, куда обратились более 20 человек. Каждый из них получит ответ в установленные законом сроки.Глава республики назвал диалог с новоторъяльцами конструктивным и взаимоуважительным.

- Жители показали очень активную, открытую и честную позицию. Не только задавали вопросы, но и предлагали решения. Были даже концептуальные выступления, которые могут быть взяты в программу развития республики. Хорошо, что у нас есть люди с такой активной жизненной позицией. Я доволен посещением района, встречей с общественностью. На все вопросы мы ответим: все, кто прибыл со мной, продолжат работу в районе, посетят «болевые точки», сделают свою профессиональную оценку и доложат мне. По каждому вопросу будем искать варианты решений, — подвел итог встречи Александр Евстифеев.