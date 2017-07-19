Величина прожиточного минимума по республике за II квартал 2017 г., рассчитанная на основании потребительской корзины, установленной Законом Республики Марий Эл «О прожиточном минимуме и потребительской корзине в Республике Марий Эл» от 6 марта 2006 г. № 11-З (с изменениями от 28 декабря 2006 г. № 80-З, 27 ноября 2009 г. № 56-З, 30 декабря 2010 г. № 70-З, 19 декабря 2011 г. № 72-З, 26 февраля 2013 г. № 6-З) и утверждённая постановлением Правительства Республики Марий Эл «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл за II квартал 2017 г.» от 21 июля 2017 г. № 305 составила 9409 рублей.
По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 5,3%. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличился на 4,6%.
Величина прожиточного минимума в Республике Марий Эл за II квартал 2017 г., в расчете на душу населения, рублей в месяц
|
|
Все
население
|
в том числе:
|
трудоспособное население
|
пенсионеры
|
дети
|
Величина прожиточного минимума
|
9409
|
10047
|
7720
|
9645
|
|
|
|
|
|
стоимость потребительской корзины
|
8783
|
8945
|
7720
|
9645
|
из нее минимальный набор:
|
|
|
|
|
продуктов питания
|
4459
|
4542
|
3915
|
4896
|
непродовольственных товаров
|
2163
|
2202
|
1903
|
2375
|
услуг
|
2162
|
2201
|
1902
|
2374
|
расходы по обязательным платежам и сборам
|
626
|
1102
|
X
|
X
Справочно:Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на следующий финансовый год 7967 рублей. Наименование, дата и номер нормативного правового акта, устанавливающего величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии: Закон Республики Марий Эл от 05.10.2016 № 31-З.
Величина среднедушевого денежного дохода в целях установления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 13405,50 рублей.