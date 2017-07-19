Величина прожиточного минимума по республике за II квартал 2017 г., рассчитанная на основании потребительской корзины, установленной Законом Республики Марий Эл «О прожиточном минимуме и потребительской корзине в Республике Марий Эл» от 6 марта 2006 г. № 11-З (с изменениями от 28 декабря 2006 г. № 80-З, 27 ноября 2009 г. № 56-З, 30 декабря 2010 г. № 70-З, 19 декабря 2011 г. № 72-З, 26 февраля 2013 г. № 6-З) и утверждённая постановлением Правительства Республики Марий Эл «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл за II квартал 2017 г.» от 21 июля 2017 г. № 305 составила 9409 рублей.По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 5,3%. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличился на 4,6%.

Величина прожиточного минимума в Республике Марий Эл за II квартал 2017 г., в расчете на душу населения , рублей в месяц

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население в том числе: трудоспособное население пенсионеры дети Величина прожиточного минимума 9409 10047 7720 9645 в том числе: стоимость потребительской корзины 8783 8945 7720 9645 из нее минимальный набор: продуктов питания 4459 4542 3915 4896 непродовольственных товаров 2163 2202 1903 2375 услуг 2162 2201 1902 2374 расходы по обязательным платежам и сборам 626 1102 X X