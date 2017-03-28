Единая государственная информационная система социального обеспечения, оператором и разработчиком которой является Пенсионный фонд России, заработает с 1 января 2018 года.

Заседание рабочей группы, посвященное вопросам подключения и наполнения информационной системы, состоялось в Отделении Пенсионного Фонда по Республике Марий Эл 25 июля 2017 года. В мероприятии приняли участие Министр социального развития Республики Марий Эл Наталья Шуплецова, управляющий Отделением ПФР по Республике Марий Эл Владимир Орехов, представители министерств и ведомств, в чьи функции входит социальное обеспечение различных категорий граждан, и представители администраций муниципальных образований республики.Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)*, создание и администрирование которой возложено на Пенсионный фонд России, – это масштабный проект, который позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, получающих государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней – федерального и субъектов РФ. Создание ЕГИССО даст возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан о правах на получение мер социальной поддержки.Владимир Орехов, управляющий Отделением ПФР по РМЭ:

«Информационная система построена максимально удобно для пользователей. Она позволит и органам власти, предоставляющим меры соцподдержки, и гражданам, этими мерами пользующимся, получать полную и актуальную информацию о том, какими льготами человек уже пользуется, и какие ему еще положены».

Сейчас ПФР завершает подключение к системе органов государственной власти Марий Эл, которые являются поставщиками и пользователями информации, активизирована работа по наполнению баз и выверке данных. А с января следующего года, когда ЕГИССО будет введена в постоянную эксплуатацию, получать через Личный кабинет персонифицированную информацию смогут и граждане.