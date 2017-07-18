Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Народная оценка качества» посетили центральные больницы в Сернурском, Медведевском и Оршанском районах. В ходе рейда общественники ознакомились с режимом работы лечебных учреждений, опросили пациентов с какими проблемами в работе поликлиник они сталкиваются, и пообщались с персоналом по вопросам устранения выявленных недостатков.

«Мониторинг показал, что чаще всего люди жалуются на отсутствие необходимого количества врачей в поликлиниках, особенно узких специалистов, а также на длительные сроки ожидания записи к врачам и очереди на прием», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.

Кром этого, пациенты Медведевской центральной районной больницы отметили и длинные очереди у кабинета лаборатории по забору крови, невозможность записаться к специалистам по электронной очереди и нехватку педиатров в детской поликлинике. При посещении лечебного учреждения активисты Народного фронта зафиксировали и положительный момент - после неоднократных замечаний общественников по поводу отсутствия доступности здания для маломобильных граждан обустроена площадка перед входом, появились пандусы и асфальтированная дорожка.Доступной для инвалидов оказалось и здание Сернурской центральной районной больницы. Здесь для удобства данной категории граждан работает лифт, реконструировали специальные туалетные комнаты. Среди проблем опрашиваемые отмечают нехватку молодых специалистов и отсутствие отдельной очереди для людей преклонного возраста.При обследовании территории Оршанской районной больницы общественники обратили внимание руководства на необустроенные парковочные места для автотранспорта населения. Изобилие машин во дворе здания, где размещаются взрослая и детская поликлиники, стационар, является небезопасным для пациентов и затрудняет проезд машинам скорой помощи. Вызвал вопрос у проверяющих и неисправный терминал электронной записи к врачу. По словам руководства больницы, инфомат вышел из строя во время грозы и после замены неисправных элементов, будет работать, как и прежде. Также для удобства населения в ближайшее время комнаты регистрации будут разделены отдельно для жителей поселка и жителей муниципалитета.

«Опрос граждан показал, что несмотря на существующие недочеты в работе лечебных учреждений, сами работники организаций достаточно доброжелательные, компетентные и вежливые. Практически на всех анкетах это пункт вопроса получил высшие баллы. Мониторинг на этом не заканчивается. В ближайшее время мы планируем посетить еще ряд районов региона. По итогам будет проведен круглый стол с участием республиканского министерства здравоохранения по вопросам устранения выявленных недостатков», - отметил Гизатуллин.