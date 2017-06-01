28/07/2017

Как поставить заслон терроризму и экстремизму, решали на уровне правительства Марий Эл





Руководители министерств, представители силовых структур, главы муниципалитетов обсудили, как поставить заслон терроризму, радикальным и экстремистским проявлениям, не допустить вовлечения граждан республики в террористическую деятельность.





Вместе со специалистами также были обсуждены вопросы транспортной безопасности. Большое внимание уделили организации профилактической работы, направленной на противодействие идеологии терроризма в образовательных учреждениях региона.



Школьники и студенты должны быть защищены. В этом плане министерство образования и науки делает огромную работу. Глава ведомства Наталья Адамова рассказала о проводимых совместно с МВД по Марий Эл и министерством культуры, печати и по делам национальностей мероприятиях в школах и вузах республики. Значительная работа по информационному противодействию идеологии экстремизма организована с иностранными студентами, которых на сегодняшний день в вузах республики насчитывается около двух тысяч.













Глава региона Александр Евстифеев провел заседание Антитеррористической комиссии Республики Марий Эл.Руководители министерств, представители силовых структур, главы муниципалитетов обсудили, как поставить заслон терроризму, радикальным и экстремистским проявлениям, не допустить вовлечения граждан республики в террористическую деятельность.Вместе со специалистами также были обсуждены вопросы транспортной безопасности. Большое внимание уделили организации профилактической работы, направленной на противодействие идеологии терроризма в образовательных учреждениях региона.Школьники и студенты должны быть защищены. В этом плане министерство образования и науки делает огромную работу. Глава ведомства Наталья Адамова рассказала о проводимых совместно с МВД по Марий Эл и министерством культуры, печати и по делам национальностей мероприятиях в школах и вузах республики. Значительная работа по информационному противодействию идеологии экстремизма организована с иностранными студентами, которых на сегодняшний день в вузах республики насчитывается около двух тысяч.Александр Евстифеев подчеркнул важность этого вопроса, отметив, что лучшее средство борьбы с терроризмом и экстремизмом – это профилактика его идеологии.Глава региона отдельно остановился на теме организации в вузах профилактической работы со студентами из стран Центральной Азии и Ближнего Востока по их социальной и культурной адаптации. При этом Александр Евстифеев поинтересовался, были ли случаи отчисления студентов-иностранцев не за успеваемость, а именно из-за поведения. Как было отмечено, по этой причине в прошлом году стены марийских вузов покинули 5 иностранных студентов.Руководителя республики также интересовало, как в регионе ведется работа по противодействию идеологии терроризма в молодёжной среде с использованием глобальной информационной системы Интернет. «Вы отметили, что работа с сайтами предполагает поиск, так скажем, «плохого» и наполнение «хорошим». Тема эта есть, она должна вестись профессионально и легально. Возьмите эти вопросы на вооружение», - подчеркнул Александр Евстифеев, обращаясь к министру образования и науки.



В связи с возросшей угрозой информационных рисков и появлением в социальных сетях игр, содержащих признаки пропаганды суицида, идеологическая работа с молодёжью посредством сети Интернет является приоритетным направлением антитеррористической деятельности. Глава региона отметил, что она должна осуществляться на опережение. Александр Евтифеев также призвал не забывать о дополнительных мерах по повышению эффективности мониторинга сайтов в сети Интернет для выявления, предупреждения и пресечения деятельности лиц, распространяющих экстремистские материалы, выявления новых тенденций распространения идеологии терроризма. В связи с возросшей угрозой информационных рисков и появлением в социальных сетях игр, содержащих признаки пропаганды суицида, идеологическая работа с молодёжью посредством сети Интернет является приоритетным направлением антитеррористической деятельности. Глава региона отметил, что она должна осуществляться на опережение. Александр Евтифеев также призвал не забывать о дополнительных мерах по повышению эффективности мониторинга сайтов в сети Интернет для выявления, предупреждения и пресечения деятельности лиц, распространяющих экстремистские материалы, выявления новых тенденций распространения идеологии терроризма.

Источник - Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ЗАКОН И ПОРЯДОК В Республике Марий Эл перед судом предстанет пенсионер, обвиняемый в экстремизме Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 30/06/2017