Во второй том книги «История Марийского края в лицах» вошли историко-биографические очерки, рассказывающие о жизни и деятельности 89 личностей, которые стояли у истоков марийской автономии в период 1917-1940 года и внесли значительный вклад в развитие национального самосознания, науки, просвещения, культуры и здравоохранения.

Сложная и во многом противоречивая эпоха нашла свое отражение в жизни и творчестве выдающихся людей Марийской автономной области – Марийской АССР. Образование автономии и национальная политика Советского государства сыграли большую роль в решении многих задач хозяйственного и особенно культурного развития Марийского края. В целом, несмотря на экономическую отсталость, 1920-е годы отметились значительным развитием национальной культурной жизни, печати и образования на родном языке.В начале 1930-х годов в Марийской автономной области, а позже – республике начинает работать научно-исследовательский институт, появляются педагогический и лесотехнический институты, создается профессиональный национальный театр, национальная литература развивается во всех жанрах. С другой стороны, 1930-е годы отличаются особым трагизмом. Хозяйственно-экономическое развитие крестьянства столкнулось с насильственной коллективизацией и политикой «раскулачивания». В особенной степени коснулись политические репрессии только-только сформировавшейся национальной творческой и научной интеллигенции.

«Мы не ставили задачу написать очерки обо всех славных сынах и дочерях марийской земли, их много, и народ помнит эти имена. Мы хотели рассказать об историческом пути Марийского края конкретного периода через судьбы конкретных личностей, представителей различных социальных групп, деятельность которых осталась в исторической памяти как пример служения своим соотечественникам и родной марийской земле», - подчеркивают авторы издания.

События и факты, приведенные в книге, не оторваны от истории России. Великая Российская революция и Гражданская война, становление и развитие Марийской автономии, голод в Поволжье и новая экономическая политика, национальный культурный подъем и «большой террор» - все это нашло отражение на страницах издания.Кроме самих очерков книга содержит 40 занимательных историко-справочных статей, а также подробную хронологическую таблицу об основных событиях 1917-1940 гг.Данное издание будет полезным для педагогов, учащихся, краеведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей родного края.Сама работа по составлению одноименной серии книг, рассказывающих про биографии личностей, внесших заметный вклад в развитие марийской земли или повлиявших на судьбу марийского и других народов края, МарНИИЯЛИ ведется с 2010 года. Первый том историко-биографических очерков, изданный в 2012 году, отразил историю Марийского края сквозь призму жизни и деятельность персоналий, живших в XIV – начале XX вв. Третий (по хронологии) том, изданный к юбилею Победы в 2015 году, рассказал о героях фронта и тыла, внесших решающий вклад в дело защиты Отечества в 1941-1945 гг.