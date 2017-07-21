Сегодня руководитель республики Александр Евстифеев принял участие в работе двадцать восьмой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва.

Один из вопросов работы депутатов касался назначения Валериана Егорова на должность судьи Конституционного суда Республики Марий Эл.Кандидатуру Валериана Егорова поддержал руководитель региона Александр Евстифеев.

«Конституционное правосудие для республики важно, прежде всего, тем, что призвано обеспечить статус республики в Российской Федерации, как федеративном государстве. Мы не ожидаем от Конституционного суда республики каждодневных судебных актов, зато мы ожидаем принятия взвешенных, безукоризненных, с точки зрения законов, судебных актов и документов», - сказал Александр Евстифеев.

Глава региона охарактеризовал будущего судью только с положительной стороны, отметив его профессиональные и человеческие качества.

«Что касается моего предложения назначить на давно вакантную должность судьи Конституционного суда Республики Марий Эл Егорова Валериана Александровича, то логика понятна. Это в высшей степень квалифицированный юрист, патриот республики, человек, который и своей профессиональной деятельностью, и своим поведением в быту, отношением к коллегам и жителям республики доказал, что он достоин такого звания», - обратился к депутатам руководитель Марий Эл Александр Евстифеев.

Для проведения голосования была избрана счетная комиссия. По результатам тайного голосования большинством голосов Валериан Егоров назначен судьей Конституционного суда Республики Марий Эл, о чем принято соответствующее постановление Государственного Собрания.