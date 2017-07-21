О том, как эффективно противостоять коррупции и исключить коррупционные риски, сегодня говорили в Правительстве республики на заседании профильной комиссии под председательством Главы региона Александра Евстифеева. Докладчики - замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова и глава администрации МО «Медведевский муниципальный район» Денис Окулов.

Руководитель республики Александр Евстифеев поинтересовался у руководства регионального Минздрава, как и по каким ценам закупаются лекарственные средства для специальной категории граждан, которые имеют право на их бесплатное получение. Кроме того, Глава региона коснулся вопроса закупки медицинской техники: насколько цены республики соотносятся с ценами на аналогичное оборудование в субъектах Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.Александр Евстифеев обратил внимание Первого заместителя Председателя Правительства республики Сергея Сметанина на необходимость мониторинга цен на лекарства и проведения аналитической работы по госзакупкам в сфере здравоохранения для выявления условий, создающих коррупционные риски.

«Правонарушения, к сожалению, нередко осуществляются умышленно и осознанно. Поэтому незнание законов – не тема. Нужно проверить, и Минэкономразвития должен такой мониторинг провести. И на очередном заседании доложить нам об этом», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Вопросы руководитель республики задал и главе администрации Медведевского района Денису Окулову. Так, его интересовало, как обстоит дело с конфликтом интересов в органах местного самоуправления. Вместе с тем Глава региона обратил внимание на значительный объем нормативно-правовых актов в сфере госзакупок, который по сути не оправдан, так как эта сфера не регулируется на уровне муниципалитета, а относится к федеральному законодательству.Участники заседания также рассмотрели внесенный Александром Евстифеевым дополнительный вопрос. Он касался письменного обращения командира воинской части на имя Главы Республики, в котором речь шла о конфликте интересов в г. Волжске и несоблюдении требований к служебному поведению определенных лиц, наделенных властью.По поручению Александра Евстифеева для проведения проверки создана межведомственная группа. Ее возглавил начальник управления Главы Республики Марий Эл по профилактике коррупционных и иных правонарушений Евгений Лебедев.