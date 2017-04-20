При определении нормативов расхода электроэнергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах региональные власти используют морально устаревшие нормы, которые были утверждены еще в 1989 году, обращают внимание эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В документе не учитываются современные энергосберегающие технологии, из-за чего граждане вынуждены платить за электроэнергию больше. Активисты ОНФ проведут мониторинг практики расчетов нормативов по расходу электроэнергии в каждом регионе России, а также организуют экспертное совещание и разработают предложения по актуализации существующих норм.

В ОНФ напомнили, что к 1 июня 2017 года все регионы должны были установить новые нормативы расхода электроэнергии, горячей и холодной воды, а также водоотведения для содержания общего имущества. При этом, рассчитывая нормативы по электроэнергии региональные власти вынуждены опираться на нормы, утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 25 декабря 1989 года, поскольку на сегодня это единственный действующий нормативный акт, который регулирует данный вопрос.Эксперты Народного фронта отмечают, что несмотря на то, что в домах давно используются современные энергоэффективные технологии, при определении нормативов этот аспект никак не учитывается, поскольку данные категории не определены в устаревшем документе. Так, например, в нем упоминаются только газоразрядные и люминесцентные лампы, в то время, как сегодня всё большее распространение получают светодиодные светильники.

«Использование старых норм приводит к тому, что ответственные собственники лишаются мотивации к использованию современных технологий. Например, лампа накаливания на 60 Вт по световому потоку равна люминесцентной лампе на 15-16 Вт и светодиодной на 6-10 Вт, а это существенная разница. Кроме того, лампа накаливания гораздо чаще перегорает и требует замены, но в нормативах учитывается именно лампа накаливания. Та же ситуация с лифтами, противопожарными системами, запирающими дверными устройствами, усилителями антенн и прочим», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Алексей Микляев.

По словам экспертов ОНФ, использование устаревших нормативов приводит также к дополнительной финансовой нагрузке на жителей.

«Мы давно живем в 21 веке, говорим о развитии применения энергоэффективных технологий в жилых домах, но профильные ведомства не торопятся становиться современными. Проблема усугубляется тем, что региональные власти зачастую не имеют полной информации по техническому состоянию многих домов, поэтому не могут самостоятельно рассчитать необходимые для определения нормативов расходов показатели», - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Саратовской области Михаил Жуковский.

Народный фронт в ближайшее время изучит практику расчетов нормативов по расходу электроэнергии в регионах России и проведет экспертное совещание с участием представителей органов власти, управляющих компаний, научных и общественных организаций для обсуждения решения этой проблемы.Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.