Соответствующий законопроект в третьем чтении 21 июля приняла Государственная Дума. Как отметил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «это решение – консолидированная позиция всех фракций нижней палаты парламента России, которая, безусловно, найдет поддержку и в российском обществе».

«Отрадно, что сегодня все фракции, представленные в Государственной Думе, единогласно проголосовали за принятие этого закона, - подчеркнул Пискарев. – Подобное единение подчеркивает острую необходимость принятых мер, главным образом, нацеленных на защиту жизни и здоровья граждан, в том числе и детей, от преступной практики побуждения к суицидам. Мы также надеемся, что повышение срока лишения свободы за такие преступления до 15 лет, станет одним из факторов, способствующих уменьшению количества деструктивных групп, призывающих к суицидальному поведению, и в последствии приведет к полному прекращению их деятельности».

Парламентарий считает справедливым, что «не только за склонение к суицидам, но и за саму организацию подобной деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, должна быть установлена такая же ответственность, как за умышленное убийство». Кроме того, Пискарев убежден, что «жесткие сроки наказания станут эффективной профилактической мерой и уроком для преступников».Законом устанавливается ответственность за склонение к суициду, повлекшему смерть, или покушение на самоубийство в размере от 5 до 10 лет лишения свободы (в настоящее время максимум 5 лет). При этом, если в результате подобных действий погиб несовершеннолетний либо лицо, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, то наказание увеличивается до 12 лет лишения свободы (сейчас - до 6 лет).Если эти же деяния повлекли смерть двух и более человек, преступник получит от 8 до 15 лет лишения свободы.Также увеличивается наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах самоубийства. За такое преступление срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет.В случае, если такие призывы будут совершены посредством сети «Интернет» или средств массовой информации, то срок лишения свободы составит от 5 до 15 лет (сейчас до 6 лет) лишения свободы.