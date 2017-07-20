21 июля руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев собрал членов правительства региона на оперативное совещание по итогам встречи с Главой государства для решения проблем жителей Марий Эл.

На встрече речь шла о выполнении первоочередных задач по поручениям, полученным от Владимира Путина. Вопросы, поступившие Главе государства на «Прямую линию», сгруппированы в 8 тем. Отдельно были обозначены проблемы задолженности по выплате заработной платы на двух предприятиях республики – ООО «ПМК-9» и ГУП РМЭ «Мостремстрой». С их решения и начал разговор Александр Евстифеев.

«Раньше хоть какие-то крохи давали, теперь совсем платить перестали. Не получали зарплату 5 месяцев. Повлияйте, пожалуйста, на ситуацию, нечем кормить детей», - зачитал обращение руководитель республики.

Разбираясь в ситуации по каждому случаю, Глава региона был краток и строг. Александр Евстифеев выслушал объяснения руководителей организаций и, обращаясь к ним, настоятельно рекомендовал директорам предприятий рассчитаться с долгами в ближайшие дни.

«Требования по зарплате законны. Это ваша задача, ваши риски. Вы организовали бизнес, и работать вы обязаны с точки зрения выполнения обязательств как работодатель в любых условиях. В России рабов нет. Не эксплуатируйте трудовой коллектив, если вы не платите за труд. Изыскивайте средства незамедлительно. В понедельник мы вернемся к этой теме», - заявил Александр Евстифеев.

Другие вопросы, сгруппированные в пунктах, касались здравоохранения, образования, социальной политики: возврата детских пособий и льгот, отмененных в январе текущего года, высоких тарифов ЖКХ, переселения из ветхого и аварийного жилья, сложности с выделением земельных участков, нехватки мест в детских садах и школах, строительства и ремонта дорог, отмены пассажирских перевозок по ряду отдаленных районных направлений, обилия платных медицинских услуг.Александр Евстифеев дал конкретные поручения руководителям исполнительных органов государственной власти региона, исполнение которых позволит решить проблемы заявителей.

«Мы с вами незамедлительно должны проработать все темы. На каждой анкете должен быть поставлен ответ. К этому объему вопросов к вам попадут и те, что были заданы мне и поступили в ходе «Прямой линии». Ответы я буду давать с вашей помощью и участием», - обозначил Глава региона.

Руководитель республики подчеркнул, что следующая промежуточная встреча состоится уже на следующей неделе.

«И так будет до последнего обращения жителя республики», - сказал Александр Евстифеев, завершая работу оперативного совещания.

По всем обращениям специалисты профильных министерств начали работу уже сегодня – с момента их поступления в распоряжение республиканских властей.