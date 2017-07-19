" Уважаемые работники сферы торговли и общественного питания Республики Марий Эл! Ветераны отрасли!



Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!



Торговля является важной отраслью экономики. Сегодня это одна из наиболее динамично развивающихся сфер экономических отношений, где на первом месте стоит человеческий фактор. Своим ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни граждан, выполняете значимую и ответственную работу по улучшению быта людей и оказанию необходимых услуг.



В последние годы торговля выходит на совершенно новый уровень развития, направленный на создание современной индустрии сервиса. В Марий Эл сложилась разнообразная торговая инфраструктура, способная удовлетворить любое пожелание и спрос. Повышается культура обслуживания клиентов, пристальное внимание уделяется качеству предлагаемых товаров. Главную роль в достижении таких высоких результатов играют, безусловно, люди, активно участвующие в процессе развития торговой отрасли.



Отмечая ваш каждодневный труд, выражаю вам благодарность за терпение и хорошее настроение покупателей. Главное, чтобы наши граждане всегда видели улыбку продавца и его желание помочь сориентироваться в огромном количестве предлагаемых товаров.



Желаю всем работникам торговли и ветеранам отрасли крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия."

На интернет-странице Главы Республики Марий Эл 21 июлятекст поздравления.