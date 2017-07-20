По итогам двусторонней встречи с Президентом Российской Федерации в оперативном порядке пройдет совещание с членами правительства, на котором руководитель республики Александр Евстифеев озвучит конкретные поручения в адрес руководителей исполнительных органов государственной власти региона.

Об этом стало известно сегодня в ходе интервью Александра Евстифеева журналистам республиканских СМИ. Руководитель республики, комментируя состоявшуюся встречу с Главой государства, отметил, что Правительство Марий Эл приступило к работе над поручениями, которые накануне были озвучены Президентом России.

«Президент прибыл с пакетом вопросов, которые были ему представлены жителями Марий Эл на «Прямую линию». Они все проработаны, сгруппированы в 8 пунктов и касаются детских садов, школ, учебников, заработной платы, ветхого жилья и других направлений. Сегодня будут собраны чиновники правительства, и все эти пункты будут проработаны, потому что поручения Президента не обсуждаются, а подлежат исполнению. Поэтому сегодня мы работаем над поручениями, не откладывая их в долгий ящик», - подчеркнул руководитель республики Александр Евстифеев.

На рабочей встрече Президент России Владимир Путин положительно отметил работу руководителя Марий Эл Александра Евстифеева по увеличению сбора налогов в республике и поставил перед Александром Евстифеевым много разнопрофильных задач. Свое внимание Глава государства заострил на вопросе «добровольно-принудительной» покупки учебников в школах, которую Владимир Путин счел не допустимой. Помимо этого, Президент страны обратил внимание на ряд обращений, касающихся вопросов расселения из ветхого и аварийного жилья.Многие вопросы из папки Главы государства созвучны с теми, которые поступили к Главе региона в ходе «Прямой линии», прошедшей 13 июля.Подводя итог прошедшего заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, Александр Евстифеев в интервью журналистам подчеркнул, что эффекты от проведенной дискуссионной площадки очевидны для республики в целом. Один из важнейших – это имиджевая поддержка региона.

«Например, после посещения Владимиром Путиным музея, здесь было паломничество туристов, потому что Президент своим присутствуем напомнил всем о тех важных, интересных и значимых экспонатах, которые есть в музее. Кроме того, тему развития туризма мы обсуждали и во время личной встречи с Владимиром Владимировичем», - сказал Александр Евстифеев.

Руководитель республики в интервью журналистам подчеркнул значимость состоявшегося заседания как для Марий Эл в целом, так и для всего Приволжского федерального округа.

«В заседании Совета приняли участие без малого 60 человек. Оно было представительным и компетентным. Это важное событие не только для республики, но и для округа, потому что ПФО многонационален. Я не помню, чтоб эта тема в таком формате обсуждалась в республике, и прошедшее заседание – это дань уважения марийскому народу и тем сложившимся добрым межнациональным отношениям, которые в Марий Эл существуют. Это очень почетно принять столько специалистов в сфере межнациональных отношений», - отметил Глава региона.

Александр Евстифеев рассказал, что уже поблагодарил Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича за помощь в проведении заседания Совета, а также Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева за поддержку транспортного обеспечения.

«Мы показали, что соседи живут дружно и работают вместе. Это практический аспект наших межнациональных отношений», - завершил интервью Александр Евстифеев.