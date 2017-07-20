В Йошкар-Оле прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В центре внимания – актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики России на период до 2015 года.В рабочей поездке Владимира Путина сопровождал руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Визит главы государства в Йошкар-Олу начался с культурной программы: посещения Национального музея им. Т. Евсеева – старейшего в республике и обладающего уникальной коллекцией. Почти за 100 лет работы здесь собраны богатейшие экспонаты по истории, природе, этнографии и культуре Марийского края.Основной фонд музея насчитывает более 230 тыс. предметов: материалов археологии, этнографии, документальных источников, предметов изобразительного искусства, биологических экспонатов, изделий из драгоценных металлов, камней и многое другое.Президента страны в музее встретили исполнительницы на многострунных национальных инструментах – девушки-гусляры. Для главы государства они исполнили марийскую народную инструментальную музыку. Владимир Путин осмотрел экспозицию, рассказывающую об истории марийского народа - с древних времен до окончания советского периода. Экскурсовод рассказала Президенту России о традициях, обрядах и верованиях марийцев, отметив их «интересное мировоззрение и необыкновенную толерантность к другим народам».

«Марийцы считали, что мир един. Нет далеких, нет близких. Нет чужих, нет родных. Нет живых, нет мертвых – все едино. То есть существует единая вселенская связь. И при таком мировоззрении марийцы очень трепетно относились к своим словам, к своим поступкам. Они знали, если человек выйдет из законов гармонии, то неминуемо наказание. Они очень толерантно относились ко всем народам и религиям. Даже ортодоксальный язычник у храма обязательно клал монетку, потому что чужой, но Бог. Толерантность сейчас – наше все», - рассказала экскурсовод.

Также краевед обратила внимание Президента на то, что свою самобытность марийцы сумели сохранить и до сегодняшнего дня. Тему национальной политики продолжили в стенах Ситуационного центра, где под председательством Владимира Путина прошло заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года.В его работе приняли участие члены Совета, в их составе врио Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедслам Магомедов, министр образования России Ольга Васильева, министр культуры страны Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии марийцев России Лариса Яковлева, руководители национальных сообществ.Йошкар-Ола для такой встречи выбрана не случайно. Особенностью республики являются полиэтничность и поликонфессиональность населения. В Марий Эл живут представители более 50 национальностей и насчитывается 150 зарегистрированных религиозных организаций разных вероисповеданий.Владимир Путин, открывая работу заседания, поблагодарил жителей Марий Эл за гостеприимство и радушие, с которыми Президента и почетных гостей встретили сегодня в республике. После чего Владимир Путин назвал Стратегию ключевым документом многонациональной России, основы которого были сформулированы с учетом 3 тысяч замечаний и предложений. Основная идея документа – сохранение этнокультурного многообразия народов России, упрочение гражданского самосознания и духовной общности нации.Глава российского государства обозначил эти направления деятельности как основные для всех уровней власти, подчеркнув, что у каждой территории свои особенности межэтнических отношений и их нужно обязательно учитывать.

«Например, в сфере преподавания русского языка и языков народов России в школах. Хочу напомнить, что русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации», - подчеркнул Президент.

Владимир Путин призвал работать эффективнее и в другом направлении: учитывать особенности межэтнических отношений в субъектах федерации. Также глава государства предложил во всех органах местного самоуправления ввести ответственных за межнациональные отношения так, как это сделано на федеральном и на региональном уровнях, и в целом активнее распространять лучшие существующие в стране практики.Глава государства подчеркнул, что необходим повсеместный мониторинг этой работы, а также самое тесное взаимодействие всех заинтересованных ведомств, включая правоохранительные органы.

«Всё, что связано с национальной идентичностью, с традициями, – сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро. В целом за последние годы в этой области наработан немалый и, главное, хороший, результативный опыт. Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей доброжелательными. Сегодня их почти 80 процентов. Напомню, вы знаете об этом, ещё лет так 10–15 назад ситуация была совсем иной. Наша задача – сберечь согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь, обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества», - сказал Владимир Путин.

Глава государства указал членам Совета на важность выстраивания чёткой системы подготовки и повышения квалификации региональных и муниципальных служащих в сфере межнациональных отношений.Далее Владимир Путин призвал регионы активнее развивать этнокультурные бренды, чтобы не растерять этническую культуру разных народов.Республику Марий Эл на заседании представила руководитель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России» Лариса Яковлева. Она рассказала, что основным консультативно-совещательным органом является Правительственная комиссия по реализации концепции государственной национальной политики, другой площадкой диалога является Совет при Главе Республике Марий Эл по взаимодействию с религиозными объединениями.Столица Марий Эл в этот день приковала к себе внимание большинства народов. Цитаты из выступления главы государства переведут на несколько национальных языков, а идеи и предложения, озвученные Президентом страны и участниками заседания, будут проанализированы при реализации Стратегии государственной национальной политики на региональном и муниципальном уровне.