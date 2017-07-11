Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл совместно с участниками Молодежного культурно-образовательного форума «КРАВЕЦ» провели экологическую акцию в селе Микряково Горномарийского района. В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» участники мероприятия посадили саженцы сосен и очистили от мусора территории вдоль дороги, прилегающей к селу.

В начале акции координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Марий Эл, профессор кафедры лесоводства и лесоустройства Поволжского государственного технологического университета Валерий Черных рассказал ребятам об особенностях выращивания лесов на территории республики. Затем он провел мастер-класс по посадке саженцев с закрытой корневой системой и рассказал о деятельности региональной группы общественного мониторинга ОНФ по вопросам экологии и защиты леса.Также общественники в ходе встречи рассказали о работе интерактивной карты свалок и раздали листовки с информацией о приоритетных проектах Народного фронта. Далее участники акции применили полученные теоретические знания на практике –высадили аллею из однолетних сосен.

«Приятно, что молодежи интересны такие экологические мероприятия, что она охотно и активно включается в процесс посадки деревьев. Надеемся, что к нашему подарку сельчане отнесутся с особой заботой и на данном участке в последующем появится благоустроенная детская площадка, скамейки и урны», - рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Марий Эл Валерий Черных.

Помимо посадки саженцев общественники очистили от мусора территории вдоль дороги, прилегающей к селу. В ближайших планах активистов Общероссийского народного фронта – уборка свалок и в других районах республики, отмеченных на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка». На данный момент по Марий Эл отмечено 116 несанкционированных свалок. Из них ликвидировано 63 объекта.