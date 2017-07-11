Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» подготовили рейтинг разбитых дорожных участков региона. Перечень участков дорог, нуждающихся, по мнению жителей республики в ремонте, направлен в адрес правительства республики.

«Проект пользуется популярностью среди населения. Народ активно подключился не только к обозначению проблемных участков, но и к голосованию за их ремонт. Рейтинг выстроен в порядке убывания голосов, отданных гражданами за участки дороги с начала запуска проекта», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Марий Эл Валерий Ершов.

Всего в списке 229 участков, нанесенных жителями Марий Эл на интерактивную карту «убитых» дорог, что составляет около 390 км. Общественники попросили органы власти учесть предложения и мнение населения при проведении ремонтных работ в регионе, включении в планы ремонта в 2017–2018 гг. дорог, находящихся в ненормативном состоянии.Жители Йошкар-Олы нанесли на карту «убитых» дорог более 130 участков, требующих проведения ремонтных работ по замене дорожного полотна. Данный перечень также был отправлен активистами Народного фронта главе администрации столицы республики.По словам Ершова, проект показал свою актуальность и востребованность, став инструментом общественного контроля. Сегодня многие из участков дорог республики, которые отмечены на интерактивной карте ОНФ, включены в планы ремонта или уже ремонтируются.Напомним, цель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» – формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. Каждый житель страны может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге и проголосовав за проблемные участки.