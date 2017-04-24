Руководитель республики Александр Евстифеев побывал в 290-м ракетном полку Киевско-Житомирской ордена Кутузова III-й степени ракетной дивизии, где 15 июля по устоявшейся традиции проходило празднование иконы Божией Матери «Ахтырская».
Александр Евстифеев осмотрел боевую стартовую позицию и ознакомился с пусковой установкой в сооружении «Крона». Кроме того, руководитель республики посетил командный пункт, полковую церковь и осмотрел икону Ахтырской Божией Матери, которая имеет особое значение для марийских ракетчиков.
«Здесь проходят службу ребята, которые получают серьезные технические знания, поправляют свое физическое здоровье. Сегодня служить в Российской Армии – это престижно и почетно, молодежь к этому стремится и готовится. Именно поэтому место, где мы сегодня находимся, является одним из знаковых. Кроме того, сегодня праздник иконы Ахтырской Божией Матери. Очень почитаемая святыня в России и в ракетных войсках», - сказал Александр Евстифеев в интервью республиканских СМИ.
Руководитель республики подчеркнул, что всегда относился к военным с большим уважением, понимая, насколько это благородный и непростой труд.
«Мы очень ценим действия военных в отношении выстраивания жизни в республике. Особенно это чувствуется в дни проведения государственных праздников и в важные для страны даты. В День Победы 9 мая, главный для всех нас день памяти, торжества и достоинства военные показывают незыблемые каноны отношения к Отечеству, подходя к делу серьёзно и вдумчиво», - подчеркнул Александр Евстифеев.
290 ракетный полк неоднократно признавался одним из лучших в Ракетных войсках стратегического назначения страны. Учебно-боевые пуски ракет «Тополь» военнослужащие части всегда проводили с оценкой «отлично».
Для справки:
Особую популярность образу Ахтырской Божией Матери придали целительные свойства, которыми обладает икона. Исторически она являлась покровителем 12-го Ахтырского гусарского полка имени Дениса Давыдова, который служил в нем во время Отечественной войны 1812 года.
История полка легендарна и насчитывает более 300 лет. Неофициальным его преемником являлся Ахтырский ракетный полк на Украине. В начале 90-х годов личный состав полка вошел в состав формируемой на Украине войсковой части для передислокации ее в Россию. Однако руководство Украины требовало, чтобы 9 мая 1991 года в Киеве на Крещатике ракетный полк принял украинскую присягу в ответ на передислокацию самолетов бомбардировочного полка в Россию.
После доклада ситуации командование РВСН в Москве приняло решение транспортными самолетами передислоцировать полк в Йошкар-Олу. Ни один военнослужащий не принял украинскую присягу. 19 апреля 1994 года, после прохождения переподготовки на северном полигоне Мирный, полк заступил на боевое дежурство в Российской Федерации. Репортаж об этом событии из Йошкар-Олы в тот день вели многочисленные центральные каналы.
Боевого Знамени полк в то время не имел, поэтому по просьбе командования, Марийская епархия сшила специальный штандарт, который вручил полку архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Владыка помог изготовить для создаваемого музея и копию штандарта Ахтырского полка, находящего в Париже.
Позже один из предпринимателей выкупил и передал полку список иконы Ахтырской Божией Матери, которая крестным ходом была доставлена на командный пункт, где и находится в настоящее время.
Далеко не все страницы истории этого ракетного полка раскрыты. В годы перестройки Министерство Украины не позволило вывести экспонаты, позже разгромив и разграбив полковой музей. Руководство части и ветераны искренне верят, что утраченное будет возвращено.