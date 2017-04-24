Руководитель республики Александр Евстифеев побывал в 290-м ракетном полку Киевско-Житомирской ордена Кутузова III-й степени ракетной дивизии, где 15 июля по устоявшейся традиции проходило празднование иконы Божией Матери «Ахтырская».

Александр Евстифеев осмотрел боевую стартовую позицию и ознакомился с пусковой установкой в сооружении «Крона». Кроме того, руководитель республики посетил командный пункт, полковую церковь и осмотрел икону Ахтырской Божией Матери, которая имеет особое значение для марийских ракетчиков.

«Здесь проходят службу ребята, которые получают серьезные технические знания, поправляют свое физическое здоровье. Сегодня служить в Российской Армии – это престижно и почетно, молодежь к этому стремится и готовится. Именно поэтому место, где мы сегодня находимся, является одним из знаковых. Кроме того, сегодня праздник иконы Ахтырской Божией Матери. Очень почитаемая святыня в России и в ракетных войсках», - сказал Александр Евстифеев в интервью республиканских СМИ.

Руководитель республики подчеркнул, что всегда относился к военным с большим уважением, понимая, насколько это благородный и непростой труд.

«Мы очень ценим действия военных в отношении выстраивания жизни в республике. Особенно это чувствуется в дни проведения государственных праздников и в важные для страны даты. В День Победы 9 мая, главный для всех нас день памяти, торжества и достоинства военные показывают незыблемые каноны отношения к Отечеству, подходя к делу серьёзно и вдумчиво», - подчеркнул Александр Евстифеев.

290 ракетный полк неоднократно признавался одним из лучших в Ракетных войсках стратегического назначения страны. Учебно-боевые пуски ракет «Тополь» военнослужащие части всегда проводили с оценкой «отлично».