Как быть с республиканским долгом и разбитыми дорогами? Что будет с «наливайками»? Как решить проблему нехватки детсадов и помочь многодетным семьям? Не пора ли вернуть флаг Марий Эл? На эти вопросы пришлось отвечать Главе Республики Александру Евстифееву во время первой прямой линии, впервые состоявшейся в нашей республике 13 июля.

Уйти от кредитов коммерческих банков

Прямая линия с Главой проводится в нашей республике впервые. Поэтому я решил непременно посмотреть её с улицы, с места включения. Не только услышать ответы на вопросы жителей, но и увидеть людей, которые пришли их задать.

- Почему домой не иду? Глава выступает. Нет, это не митинг, он по телевизору. Зато ему прямо сейчас вопрос зададут и он ответит. Интересно же! – сказал проходящий мужчина.

- На первом заседании правительства мне стали известны шокирующие данные, - сказал Глава Александр Евстифеев. – Долг немногим меньше 14 миллиардов рублей. Регион, фактически в предбанкротном состоянии. Что можно сделать в этой ситуации? Первоочередная задача – уйти от кредитов коммерческим банкам и перейти в формат кредитов государственным банкам, стать должником Минфину. В этом случае, ставка – 0,1% вместо нынешних 16%. Первые шаги уже сделаны: благодаря реструктуризации долга республика вышла на экономию 143 млн. рублей по обслуживанию банковских кредитов уже в 2017 году.

- Если речь зашла о бюджетниках, то не могу не сказать об учителях, - заметил Глава. - Благодаря опережающей дотации, выделенной Минфином в размере 482 миллионов рублей, мы вовремя выплатили заработную плату и отпускные учителям средних школ, чтобы они спокойно ушли в отпуск и вышли 1 сентября на рабочее место отдохнувшими.

Мужчина средних лет, действительно, шел домой после работы: из большой полиэтиленовой сумки свешиваются луковые перья. Но он остановился возле Дворца культуры имени Ленина, в центре Йошкар-Олы и ждет, когда же Александр Евстифеев начнет отвечать на вопросы и картинка будет выведена на огромный экран, на стене.Журналисты в студии немного волнуются, ведь такое мероприятие – впервые. Все привыкли, что высокое должностное лицо иногда отвечает на вопросы в записи. Сегодня – прямой эфир, участники которого не только журналисты, но и жители республики. Каждый прохожий, оказавшийся жарким вечером возле Дворца культуры, может попасть в кадр, увидеть себя на большом экране, спросить Главу.Первый вопрос задан в студии. Конечно же, он был одним из самых важных, об огромном республиканском долге, и том, как выйти из этой ситуации, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом.По словам Главы, не менее важная задача и своевременная выплата зарплат бюджетникам, в том числе, исполнение Майских указов Президента России. Для этого необходимо 300 миллионов рублей. Сумма уже зарезервирована в Минфине.Александр Евстифеев уверен: многие проблемы не решить без постоянной работы с федеральным центром. И это уже приносит плоды. Республика получит 27 школьных автобусов и 16 автомобилей «скорой помощи».

«Такую ссылку еще нужно заслужить»

Первый вопрос задает Ольга, жительница Йошкар-Олы:

- Вы из команды Президента. Вы долго работали в Москве и получили назначение к нам. Скажите, Республика Марий Эл это для вас ссылка? За какие грехи вас сюда направили?

Александр Евстифеев улыбнулся:

- Вопрос мне кажется ироничным, он направлен на то, чтобы улучшить нам настроение. Если отвечать с такой же степенью иронии, то такую ссылку еще нужно заслужить. Если же говорить серьезно… Я семнадцать лет работаю в команде Президента. Трудился в его администрации, в Совете Федерации, в судебной власти. Теперь – в исполнительной власти. Считаю, что поручения Президента не обсуждаются, а исполняются. К назначению в Республику Марий Эл отношусь с большой ответственностью и удовлетворением. Меня гостеприимно встретила марийская земля с её заповедной природой. Мне комфортно работать и с тем коллективом, которым руковожу, и вообще с жителями Республики Марий Эл.

Приближается время первого включения от Дворца культуры. Напряжение возрастает: ведь большинству людей, стоящих неподалеку от фонтана, не приходилось участвовать в телепередачах, даже записанных заранее. А тут – прямой эфир! Все равно, что выйти на поле во время футбольного матча.Между тем, жители Йошкар-Олы спешат по своим делам: кто идет с работы домой, кто гуляет с детьми. С интересом смотрят на группу людей рядом с телевизионщиками.

- Это они передачу записывают, - говорит парень в костюме для пробежки.

- Смотри, - возражает его друг, - это же прямой эфир!

И показывает пальцем на экран. Там как раз видна Ольга, задающая вопрос. Она и на ступеньках, напротив камеры, и в телевизионной передаче. К прямому эфиру у нас еще не привыкли.

Дороги: передавать, экономить, контролировать

- Для республики этот вопрос не просто серьезный, а кричащий, - соглашается Глава. – 98 процентов наших дорог не соответствуют стандартам качества. Нельзя допускать ситуации, чтобы как в 2008 и 2015 году дорожный ремонт в Марий Эл не проводился вообще. Для того, чтобы разом решить проблему, необходимы 52 млрд. рублей, два годовых бюджета республики.

- В первую очередь, жесткие требования по качеству тех ремонтных работ, которые выполняются, - говорит Глава. – Если они не выполняются, дорога приходит в негодность и когда надо заниматься новым строительством и ремонтами, приходится возвращаться туда, где работали вчера.



- Не менее важной темой являются расходные материалы, - говорит Александр Евстифеев. Республика не в горной местности, щебень и битум дорогие. Задача в том, чтобы битум для производства асфальта приобретать зимой и ранней весной, когда работы не начались и материалы дешевы. Не менее важны и управленческие решения. Например, есть участок дороги на границе Нижегородской области и РМЭ. Если договориться о переоформлении его в статус федеральной дороги, мы больше не будем тратиться на его содержание.

Новый вопрос задан в студии. На самую трудную тему – дороги. Сначала – небольшой ролик про поселок в Медведевском районе, где семь улиц, а дорог нет ни на одной. Не может проехать общественный транспорт и «скорые», детям опасно кататься на велосипедах. Жители буквально умоляют Главу сделать хоть что-то.После ролика ведущий озвучивает вопрос жителей деревни Ирмарь Куженерского района. Люди семнадцать лет добиваются строительства дороги, а пока что ходят три километра до большой трассы по сугробам или грязи. Проблема этой деревни для Марий Эл не уникальна.Но отсутствие денег не повод сидеть, сложа руки, уверен Александр Евстифеев.Еще до Прямой линии Глава говорил, что каждый объект дорожного ремонта и строительства должен иметь информационный стенд с фамилией ответственного за него и точной датой окончания работ.

«Надо всегда спрашивать людей»

На последний вопрос Глава ответил, что он категорический противник бизнеса, который спаивает людей, и добавил:

- По утрам люди работоспособного возраста должны быть озабочены не тем, в какую «наливайку» бежать, а как не опоздать на работу. Если эти заведения умрут от того, что будут невостребованными, вот это будет выгодно.

- Я намерен заниматься этой темой, но только вместе с жителями республики, - сообщил Глава Марий Эл. - Нам надо вернуться к разработке дизайнерского решения и герба, и флага. Это делается посредством опроса всего населения. Чтобы не прозвучало, что какой-то чиновник в угоду своим желаниям что-то сделал с государственной символикой.

Новые и новые вопросы. И на площади, где людей с каждой минутой становилось больше, и в студии – наиболее типовые из 2500 вопросов. Жители интересуются и нехваткой врачей, и развитием туризма, как источнике дохода для региона, и развитием мелкого и среднего предпринимательства, и тем, что будет с «наливайками» рядом с жилыми подъездами.Прямая линия подходила к концу, когда у Дворца культуры, Карина, жительница поселка Медведево, сказала, что жителям республики нравится прежний флаг с государственной символикой и марийским крестом. Но бывший глава сделал новый «будто для короля, с короной, мечом и щитом». Не намерен ли Александр Евстифеев вернуть прежний флаг?Для меня эти слова оказались едва ли не самыми важными во время Прямой линии. Новый Глава хочет работать, постоянно знакомясь с мнением людей, выслушивать их и лишь тогда принимать решения.Прямая линия закончилась. Я, как и многие люди, собравшиеся у Дворца культуры, не успел задать свои вопросы. Но большинство из них были заданы другими участниками программы, так что ответы я получил. Было сказано, что эта передача будет проходить раз в месяц, значит, все желающие получат возможность задавать вопросы и получать на них ответы. А еще Александр Евстифеев заверил, что ни один вопрос, присланный на эту Прямую линию, без ответа не останется.