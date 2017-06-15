Как быть с республиканским долгом и разбитыми дорогами? Что будет с «наливайками»? Как решить проблему нехватки детсадов и помочь многодетным семьям? Не пора ли вернуть флаг Марий Эл? На эти вопросы пришлось отвечать Главе Республики Александру Евстифееву во время первой прямой линии, впервые состоявшейся в нашей республике 13 июля.
Прямая линия с Главой проводится в нашей республике впервые. Поэтому я решил непременно посмотреть её с улицы, с места включения. Не только услышать ответы на вопросы жителей, но и увидеть людей, которые пришли их задать.
- Почему домой не иду? Глава выступает. Нет, это не митинг, он по телевизору. Зато ему прямо сейчас вопрос зададут и он ответит. Интересно же! – сказал проходящий мужчина.
Мужчина средних лет, действительно, шел домой после работы: из большой полиэтиленовой сумки свешиваются луковые перья. Но он остановился возле Дворца культуры имени Ленина, в центре Йошкар-Олы и ждет, когда же Александр Евстифеев начнет отвечать на вопросы и картинка будет выведена на огромный экран, на стене.
Журналисты в студии немного волнуются, ведь такое мероприятие – впервые. Все привыкли, что высокое должностное лицо иногда отвечает на вопросы в записи. Сегодня – прямой эфир, участники которого не только журналисты, но и жители республики. Каждый прохожий, оказавшийся жарким вечером возле Дворца культуры, может попасть в кадр, увидеть себя на большом экране, спросить Главу.
Первый вопрос задан в студии. Конечно же, он был одним из самых важных, об огромном республиканском долге, и том, как выйти из этой ситуации, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом.
- На первом заседании правительства мне стали известны шокирующие данные, - сказал Глава Александр Евстифеев. – Долг немногим меньше 14 миллиардов рублей. Регион, фактически в предбанкротном состоянии. Что можно сделать в этой ситуации? Первоочередная задача – уйти от кредитов коммерческим банкам и перейти в формат кредитов государственным банкам, стать должником Минфину. В этом случае, ставка – 0,1% вместо нынешних 16%. Первые шаги уже сделаны: благодаря реструктуризации долга республика вышла на экономию 143 млн. рублей по обслуживанию банковских кредитов уже в 2017 году.
По словам Главы, не менее важная задача и своевременная выплата зарплат бюджетникам, в том числе, исполнение Майских указов Президента России. Для этого необходимо 300 миллионов рублей. Сумма уже зарезервирована в Минфине.
- Если речь зашла о бюджетниках, то не могу не сказать об учителях, - заметил Глава. - Благодаря опережающей дотации, выделенной Минфином в размере 482 миллионов рублей, мы вовремя выплатили заработную плату и отпускные учителям средних школ, чтобы они спокойно ушли в отпуск и вышли 1 сентября на рабочее место отдохнувшими.
Александр Евстифеев уверен: многие проблемы не решить без постоянной работы с федеральным центром. И это уже приносит плоды. Республика получит 27 школьных автобусов и 16 автомобилей «скорой помощи».
Приближается время первого включения от Дворца культуры. Напряжение возрастает: ведь большинству людей, стоящих неподалеку от фонтана, не приходилось участвовать в телепередачах, даже записанных заранее. А тут – прямой эфир! Все равно, что выйти на поле во время футбольного матча.
Первый вопрос задает Ольга, жительница Йошкар-Олы:
- Вы из команды Президента. Вы долго работали в Москве и получили назначение к нам. Скажите, Республика Марий Эл это для вас ссылка? За какие грехи вас сюда направили?
Александр Евстифеев улыбнулся:
- Вопрос мне кажется ироничным, он направлен на то, чтобы улучшить нам настроение. Если отвечать с такой же степенью иронии, то такую ссылку еще нужно заслужить. Если же говорить серьезно… Я семнадцать лет работаю в команде Президента. Трудился в его администрации, в Совете Федерации, в судебной власти. Теперь – в исполнительной власти. Считаю, что поручения Президента не обсуждаются, а исполняются. К назначению в Республику Марий Эл отношусь с большой ответственностью и удовлетворением. Меня гостеприимно встретила марийская земля с её заповедной природой. Мне комфортно работать и с тем коллективом, которым руковожу, и вообще с жителями Республики Марий Эл.
Между тем, жители Йошкар-Олы спешат по своим делам: кто идет с работы домой, кто гуляет с детьми. С интересом смотрят на группу людей рядом с телевизионщиками.
- Это они передачу записывают, - говорит парень в костюме для пробежки.
- Смотри, - возражает его друг, - это же прямой эфир!
И показывает пальцем на экран. Там как раз видна Ольга, задающая вопрос. Она и на ступеньках, напротив камеры, и в телевизионной передаче. К прямому эфиру у нас еще не привыкли.
Новый вопрос задан в студии. На самую трудную тему – дороги. Сначала – небольшой ролик про поселок в Медведевском районе, где семь улиц, а дорог нет ни на одной. Не может проехать общественный транспорт и «скорые», детям опасно кататься на велосипедах. Жители буквально умоляют Главу сделать хоть что-то.
После ролика ведущий озвучивает вопрос жителей деревни Ирмарь Куженерского района. Люди семнадцать лет добиваются строительства дороги, а пока что ходят три километра до большой трассы по сугробам или грязи. Проблема этой деревни для Марий Эл не уникальна.
- Для республики этот вопрос не просто серьезный, а кричащий, - соглашается Глава. – 98 процентов наших дорог не соответствуют стандартам качества. Нельзя допускать ситуации, чтобы как в 2008 и 2015 году дорожный ремонт в Марий Эл не проводился вообще. Для того, чтобы разом решить проблему, необходимы 52 млрд. рублей, два годовых бюджета республики.
Но отсутствие денег не повод сидеть, сложа руки, уверен Александр Евстифеев.
- В первую очередь, жесткие требования по качеству тех ремонтных работ, которые выполняются, - говорит Глава. – Если они не выполняются, дорога приходит в негодность и когда надо заниматься новым строительством и ремонтами, приходится возвращаться туда, где работали вчера.
Еще до Прямой линии Глава говорил, что каждый объект дорожного ремонта и строительства должен иметь информационный стенд с фамилией ответственного за него и точной датой окончания работ.
- Не менее важной темой являются расходные материалы, - говорит Александр Евстифеев. Республика не в горной местности, щебень и битум дорогие. Задача в том, чтобы битум для производства асфальта приобретать зимой и ранней весной, когда работы не начались и материалы дешевы. Не менее важны и управленческие решения. Например, есть участок дороги на границе Нижегородской области и РМЭ. Если договориться о переоформлении его в статус федеральной дороги, мы больше не будем тратиться на его содержание.
Новые и новые вопросы. И на площади, где людей с каждой минутой становилось больше, и в студии – наиболее типовые из 2500 вопросов. Жители интересуются и нехваткой врачей, и развитием туризма, как источнике дохода для региона, и развитием мелкого и среднего предпринимательства, и тем, что будет с «наливайками» рядом с жилыми подъездами.
На последний вопрос Глава ответил, что он категорический противник бизнеса, который спаивает людей, и добавил:
- По утрам люди работоспособного возраста должны быть озабочены не тем, в какую «наливайку» бежать, а как не опоздать на работу. Если эти заведения умрут от того, что будут невостребованными, вот это будет выгодно.
Прямая линия подходила к концу, когда у Дворца культуры, Карина, жительница поселка Медведево, сказала, что жителям республики нравится прежний флаг с государственной символикой и марийским крестом. Но бывший глава сделал новый «будто для короля, с короной, мечом и щитом». Не намерен ли Александр Евстифеев вернуть прежний флаг?
- Я намерен заниматься этой темой, но только вместе с жителями республики, - сообщил Глава Марий Эл. - Нам надо вернуться к разработке дизайнерского решения и герба, и флага. Это делается посредством опроса всего населения. Чтобы не прозвучало, что какой-то чиновник в угоду своим желаниям что-то сделал с государственной символикой.
Для меня эти слова оказались едва ли не самыми важными во время Прямой линии. Новый Глава хочет работать, постоянно знакомясь с мнением людей, выслушивать их и лишь тогда принимать решения.
Прямая линия закончилась. Я, как и многие люди, собравшиеся у Дворца культуры, не успел задать свои вопросы. Но большинство из них были заданы другими участниками программы, так что ответы я получил. Было сказано, что эта передача будет проходить раз в месяц, значит, все желающие получат возможность задавать вопросы и получать на них ответы. А еще Александр Евстифеев заверил, что ни один вопрос, присланный на эту Прямую линию, без ответа не останется.