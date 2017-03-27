Спортсмены сборной команды России выиграли три матча и уверенно заняли первое место на международном соревновании по мини-футболу В1 (тотально слепые атлеты) - Infinity Cup, проходившем в итальянском городе Сенигалия.

Тренировочный сбор национальной команды и матчи турнира проводились в период с 29 июня по 12 июля.Россияне последовательно одержали победы над итальянскими клубами Asd Controluke Macherato (со счетом 2:0), победителем национального чемпионата Asd AC Marche 2000 (с результатом 1:0) и FC Bari (со счетом 3:1).Россияне набрали девять очков и с большим отрывом от конкурентов заняли первое место.На последующих позициях расположились:2. Asd AC Marche 2000 - 4 очка.3. FC Bari - 3 очка.4. Asd Controluke Macherato - 3 очка.Лучшим игроком соревнования был признан россиянин Евгений Иванов (Республика Марий Эл).Старший тренер сборной команды России Александр Ерастов оценил результаты тренировочной работы и выступления в международном турнире в Италии.

"Мы хорошо поработали на тренировочных мероприятиях, и ребята получили хорошую нагрузку, - сказал в беседе пресс-службе ПКР Александр Ерастов. - Проводили занятия в двухразовом режиме, но все футболисты сумели справиться с поставленными задачами. В заключительной части сбора мы в рамках международного турнира встретились с чемпионом Италии и еще двумя командами из этой страны. И сумели одержать три победы и в итоге занять первое место".