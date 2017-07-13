В Йошкар-Оле состоялось расширенное совещание по вопросам реформы контрольно-надзорной деятельности.Работу деловой площадки открыли руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Глава региона остановился на ключевых моментах, озвученных Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, и рассказал о ходе реализации реформы деятельности КНО в Марий Эл.

«Работа по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в Республике Марий Эл налажена. Нам удалось сформировать достойную команду экспертов, которые серьезно и профессионально этой темой занимаются. Эту работу мы ведем достойно, что, кроме прочего, влияет и на имидж республики», — сказал Александр Евстифеев.

Заместитель директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство», секретарь правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в РФ Андрей Спиридонов отметил важность того, что реализация проекта реформы контрольно-надзорной деятельности находится на личном контроле у руководства республики.

«Мероприятие уникальное, поскольку в таком формате проходит в первый раз. Что касается готовности субъекта к реформе КНО, очень важно, что Глава республики держит на личном контроле, Заместитель Председателя Правительства координирует реформу в регионе. Думаю, при таком серьезном административном ресурсе, результаты будут успешны. Марий Эл вполне может стать примером другим субъектам: республика – один из первых регионов в РФ, на территории которого уже реализуется реформа контрольно-надзорной деятельности», — заявил Андрей Спиридонов.

Основными докладчиками совещания стали директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития РФ Надежда Машкова и начальник отдела автоматизированных и аналитических систем Минсвязи РФ Александр Чураев. Среди обозначенных ими тем – повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях, изменения в способах оценки эффективности деятельности КНО, подготовка публичных слушаний с предпринимателями и другими субъектами контроля и надзора, автоматизация контрольно-надзорной деятельности.О состоянии законности в деятельности КНО при планировании и проведении проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассказал прокурор республики Сергей Рюмшин. Уполномоченный по правам предпринимателей в Марий Эл Амир Шакиров отметил проблемные зоны бизнес-климата в регионе.Также с докладами о проделанной работе выступили руководитель Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Светлана Булатова, главы региональных Росздравнадзора и Роструда Владимир Гладнев и Алевтина Москвина.Совещание прошло в формате открытого диалога. В ходе разговора участники встречи поделись опытом, а также выступили с докладами, рассказывающими о нюансах реформы.

«Проведенная в ходе совещания работа в комплексе позволяет увидеть собственные ошибки и недоработки, внедрить в регионе передовые практики других субъектов федерации. Мы пытаемся в своей работе использовать самый максимальный формат, для того, чтобы о целях и задачах проекта всем было понятно и доступно. Во-вторых, получая методическую помощь от федерального центра, мы сами много чему учимся. Кроме того делимся собственными наработками, которые успели внедрить в практику», — сказал Первый заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин, подводя итог встречи.

По результатам совещания было принято решение о создании межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители всех заинтересованных сторон: власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и предприниматели.

«Сегодняшнее совещание можно назвать своего рода «разогревом» перед большим федеральным совещанием, которое пройдет в Йошкар-Оле в конце лета уже с участием старшего должностного лица: федерального министра Михаила Абызова. Мы будем этот опыт масштабировать, и сегодня прозвучало, потому что в каждый регион не приедешь, проводить вебинары, чтобы в формате обучения на практической плоскости, можно было ответить на все вопросы территориальных контрольно-надзорных органов. У нас целая программа по обучению предусмотрена», — подчеркнул заместитель директора Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство» Андрей Спиридонов.

Основные задачи реформы госконтроля — сокращение административного давления на бизнес и повышение безопасности государства и общества за счёт повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности.На достижение этих целей направлены 8 проектов, первоочередным из которых является переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан.Начиная уже с 2018 года, все плановые проверки будут проводиться исключительно исходя из категорий рисков.Деятельность КНО будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. На первое место выйдет реальное снижение смертности, показатели травматизма, заболеваемости и экономического ущерба.