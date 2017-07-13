Сабантуй, или по-другому «праздник плуга», в Марий Эл проходит по традиции с размахом. Ежегодно на майдане собираются представители разных народностей, чтобы отметить окончание весенних полевых работ.
В этом году Сабантуй посвящен 20-летию Республиканского центра татарской культуры. На торжество приехали делегации со всех районов республики, а также соседних регионов. По последней переписи сегодня в Марий Эл проживает почти 40 тыс. татар. Все, конечно, на Сабантуй приехать не смогли, но гостей было много.
В торжестве принял участие руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, народный поэт Татарстана и заслуженный работник культуры Республики Марий Эл Роберт Минуллин, депутат Госсовета Республики Татарстан Анастасия Исаева и многие другие. Праздник стал площадкой для встреч не только татар, но и представителей других народов, живущих в Марий Эл и за ее пределами.
Почётным гостям вручили полотенца, исторически у татар это самый ценный подарок.
«Сабантуй – радостный праздник, который давно вышел из своих традиционных границ и стал поистине всенародным для нашей многонациональной страны. Трудно найти в России человека, который не слышал бы про Сабантуй или хотя бы раз не принимал участие в его праздновании. Этот праздник отмечают на Урале, в Тюмени, в этом году Сабантуй отметили в столице Франции – Париже», - сказал Александр Евстифеев, приветствуя собравшихся.
Глава региона подчеркнул, что Сабантуй – это праздник, который объединяет народы, и поздравил участников с торжеством, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни.
«Республика Марий Эл многонациональная, но все народы живут дружно. Отношения являются искренними, а праздники широкими, по-российски широкими и очень веселыми», - заметил Александр Евстифеев.
Особый интерес вызвали народные забавы: бег с коромыслом, с яйцом в ложке, битье горшков, ходьба на ходулях, доставание монетки из простокваши. Кульминацией стали состязания в силе и ловкости – национальная борьба на поясах, праздничные танцы татар.
Празднование Сабантуя знаменует сближение жителей Марийского края, которые бережно относятся к своим корням, сохранению традиций, языка и культуры.
«Старшее поколение постепенно уходит. Вместе с ними уходит язык, традиции. Но в последние годы я вижу, что к большому счастью это вновь все возрождается, и все больше привлекается молодежи», - отметила одна из участниц праздника.
Сабантуй не только приобщает молодежь к традициям старших поколений, к самодеятельному художественному творчеству, к занятиям национальными видами спорта, но и демонстрирует хлебосольство и гостеприимство людей. Не случайно, в этот день наравне с чак-чаком гостям подают каравай.