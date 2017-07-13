Сабантуй, или по-другому «праздник плуга», в Марий Эл проходит по традиции с размахом. Ежегодно на майдане собираются представители разных народностей, чтобы отметить окончание весенних полевых работ.

В этом году Сабантуй посвящен 20-летию Республиканского центра татарской культуры. На торжество приехали делегации со всех районов республики, а также соседних регионов. По последней переписи сегодня в Марий Эл проживает почти 40 тыс. татар. Все, конечно, на Сабантуй приехать не смогли, но гостей было много.В торжестве принял участие руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев, Председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, народный поэт Татарстана и заслуженный работник культуры Республики Марий Эл Роберт Минуллин, депутат Госсовета Республики Татарстан Анастасия Исаева и многие другие. Праздник стал площадкой для встреч не только татар, но и представителей других народов, живущих в Марий Эл и за ее пределами.Почётным гостям вручили полотенца, исторически у татар это самый ценный подарок.

«Сабантуй – радостный праздник, который давно вышел из своих традиционных границ и стал поистине всенародным для нашей многонациональной страны. Трудно найти в России человека, который не слышал бы про Сабантуй или хотя бы раз не принимал участие в его праздновании. Этот праздник отмечают на Урале, в Тюмени, в этом году Сабантуй отметили в столице Франции – Париже», - сказал Александр Евстифеев, приветствуя собравшихся.

Глава региона подчеркнул, что Сабантуй – это праздник, который объединяет народы, и поздравил участников с торжеством, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия, процветания, мирной и счастливой жизни.

«Республика Марий Эл многонациональная, но все народы живут дружно. Отношения являются искренними, а праздники широкими, по-российски широкими и очень веселыми», - заметил Александр Евстифеев.

Особый интерес вызвали народные забавы: бег с коромыслом, с яйцом в ложке, битье горшков, ходьба на ходулях, доставание монетки из простокваши. Кульминацией стали состязания в силе и ловкости – национальная борьба на поясах, праздничные танцы татар.Празднование Сабантуя знаменует сближение жителей Марийского края, которые бережно относятся к своим корням, сохранению традиций, языка и культуры.

«Старшее поколение постепенно уходит. Вместе с ними уходит язык, традиции. Но в последние годы я вижу, что к большому счастью это вновь все возрождается, и все больше привлекается молодежи», - отметила одна из участниц праздника.

Сабантуй не только приобщает молодежь к традициям старших поколений, к самодеятельному художественному творчеству, к занятиям национальными видами спорта, но и демонстрирует хлебосольство и гостеприимство людей. Не случайно, в этот день наравне с чак-чаком гостям подают каравай.