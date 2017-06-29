14 июля в Йошкар-Олу с рабочим визитом прибыл заместитель директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство», секретарь правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в РФ Андрей Спиридонов.

Целью поездки члена федерального правительства стало участие в расширенном совещании по вопросам реформы КНО, в котором также приняли участие ответственные сотрудники Аппарата Правительства Российской Федерации, Глава Марий Эл Александр Евстифеев, главный федеральный инспектор по РМЭ Петр Журавлев, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и их заместители, представители бизнеса.Андрей Спиридонов отметил, что встреча, посвященная реализации приоритетной государственной программы, в подобном формате проводится впервые, и Марий Эл в этом отношении вполне может стать примером другим субъектам: республика – один из первых регионов в РФ, на территории которого уже реализуется реформа контрольно-надзорной деятельности.Руководитель республики Александр Евстифеев, открывая работу совещания, остановился на ключевых моментах, озвученных Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым на селекторном совещании, а также рассказал о ходе реализации реформы деятельности КНО в Марий Эл.

«Действующий формат контрольно-надзорной деятельности наносит ущерб не только предпринимателям, но и бюджету республики. От чрезмерных и необоснованных проверок страдают не только предприниматели. Отсутствие денег в муниципальных бюджетах создает основания для различного рода претензий и в последующем назначением штрафов со стороны контролирующих органов, в том числе в адрес руководителей муниципалитетов», - сказал Александр Евстифеев.

Глава региона отметил, что регулярно выносятся штрафы больницам, школам и другим бюджетным организациям, что негативно сказывается на бюджете республики.

«Есть ли польза от того, что федеральный бюджет выделяет средства региональному на развитие социальной сферы, а они в виде штрафов возвращаются обратно? Думаю, пользы нет. Деньги перекладываются из кармана в карман, из бюджета в бюджет. На этот бессмысленный по сути процесс тратятся и кадровые ресурсы, потому что эту работу нужно выполнять», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Руководитель республики обратил внимание, что предприниматели жалуются на постоянное изменение правил работы с контрольно-надзорными органами, на противоречивость их требований. Что, по мнению главы региона, недопустимо.

«Правовое регулирование должно быть стабильным, прозрачным и понятным каждому предпринимателю, человеку и чиновнику. Экономическая ситуация в Республике Марий Эл непростая. Нам необходимо создавать условия для предпринимательской активности, решать вопросы бюджетной сферы, поэтому содействие реформе контрольно-надзорной деятельности – это приоритет нашей работы», - заявил Глава региона.

Александр Евстифеев отметил, что работа ведется на региональном и муниципальном уровнях, а также во взаимодействии с предпринимательским сообществом.В Марий Эл уже создана рабочая группа по реализации реформы, в которую вошли республиканские министры, представители контрольно-надзорных органов и предприниматели. Поставлены конкретные цели.

«В срок до 15 августа на официальных сайтах органов исполнительной власти будут размещены перечни актов обязательных требований, которые предъявляются при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. В срок до 15 сентября будет сформирован и выложен в доступ перечень подконтрольных субъектов и объектов. До 30 сентября будет сформирован перечень показателей эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности», - сказал Александр Евстифеев.

Семь приоритетных видов регионального контроля будут переведены на риск-ориентирован подход. Это экологический, ветеринарный, жилищный, лицензионный контроль за управляющими компаниями, продажа алкоголя, госконтроль в области долевого строительства и строительный надзор.Заместитель директора Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство» Андрей Спиридонов обозначил основные направления реформирования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.Реформа КНО начата в декабре 2016 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее проводит Правительство РФ совместно с «Открытым правительством». Особая роль в реализации реформы принадлежит властям регионов.Сроки реализации реформы 2017-2025 годы, но уже к концу 2018 года административная нагрузка на предпринимательскую деятельность должна быть снижена на 20 процентов.