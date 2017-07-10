С 6 по 14 июля в Моркинском муниципальном районе идет проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Будет проверено 20 школ и 6 детских садов. Проверка образовательных учреждений и подписание актов готовности школ и детских садов к новому учебному году - ответственный период в жизни отдела образования и каждого образовательного учреждения. Это своеобразный экзамен, который сдают взрослые, готовясь в очередной раз 1 сентября встретить на школьном пороге юных моркинцев.

Наличие необходимого оборудования, мебели, дидактических материалов, учебников, планов работы на год... Трудно перечислить все нюансы, на которые обращают внимание члены приёмной комиссии, которые проверяют буквально каждый метр и каждый сантиметр внутренних помещений и прилегающих школьных территорий. Здесь нет мелочей, так как от качества приёмки напрямую зависит самое дорогое для каждого из нас - жизнь наших детей. Одним из важнейших требований является противопожарная безопасность образовательных учреждений.

- Во время приёмки школ мы, прежде всего, проверяем состояние электросетей, электроприборов, пожарной сигнализации и средств противопожарной защиты. Особое внимание уделяем наличию и правильности оформления необходимой документации (деклараций, инструкций). Сегодня вышли новые требования по пожарной безопасности и необходимо соблюдать соответствие с ними, - прокомментировал начальник ОНД и ПР Звениговского и Моркинского муниципальных районов УНД и ПР главного управления МЧС России по РМЭ Алексей Ермолаев.

Со стороны Роспотребнадзора, как пояснила заведующая отделом в Моркинском районе филиала ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в РМЭ Галина Сухарева, к каждой школе также предъявляются свои требования:

- Для пребывания детей в образовательном учреждении должны быть созданы оптимальные условия. Это оптимальные параметры микроклимата в кабинетах и учебных классах, в спортзалах и мастерских. Необходима организация хорошего искусственного освещения, режима проветривания. Для детей нужна удобная мебель, соответствующая возрасту учащихся. Мы также обращаем внимание на готовность инженерных сетей, санузлов, отсутствие протечек на крышах, в стыковочных швах стен, состояние оконных рам, дверных блоков, полов. В обязательном порядке проверяется готовность пищеблока, работа холодильного и технологического оборудования, обеспечение доброкачественной питьевой водой.

- Состояние всей бюджетной сферы сегодня не назовёшь радужным. Выделяемого финансирования явно недостаточно для проведения всех требуемых работ. Тем не менее, педагогические коллективы школ и детских садов потрудились на славу. Всего в этом году на подготовку образовательных учреждений будет выделено чуть более 1 миллиона рублей, на которые были проведены необходимые ремонтные работы, закуплено новое оборудование, мебель. Большую помощь в подготовке школ и детских садов работникам образовательных учреждений оказали родители, - прокомментировал руководитель отдела по образованию и делам молодежи Владимир Кирчанов.