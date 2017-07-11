14/07/2017

Программа по поддержки местных инициатив в Марий Эл: за три года - 327 заявок

Власти республики вновь запустили в действие программу развития территорий муниципальных образований, основанную на местных инициативах.



Четыре района – Сернурский, Медведевский, Горномарийский и Килемарский уже представили на конкурс свои проекты. Пока от муниципалитетов подано 6 заявок.



Целью конкурсного отбора является создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений, повышение качества предоставления муниципальных услуг на местном уровне, расширение участия населения в осуществлении местного самоуправления.



Четыре района – Сернурский, Медведевский, Горномарийский и Килемарский уже представили на конкурс свои проекты. Пока от муниципалитетов подано 6 заявок.Целью конкурсного отбора является создание экономических и социальных условий для динамичного развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений, повышение качества предоставления муниципальных услуг на местном уровне, расширение участия населения в осуществлении местного самоуправления. Общая стоимость проектов, реализованных на территории республики в 2014-2017 годах, составила 135,3 млн рублей, в т.ч. субсидии из республиканского бюджета - 101,3 млн рублей. В этом году из республиканского бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив планируется выделение денежных средств в размере 30 млн. рублей.



Субсидия предоставляется на реализацию проектов при условии софинансирования со стороны бюджета муниципального образования не менее 5 процентов от общей стоимости каждого проекта.



Приветствуется внебюджетное финансирование проектов, как заинтересованными гражданами, так и юридическими лицами.



Мероприятия по поддержке местных инициатив в Республике Марий Эл проводятся с 2014 года. Тогда в конкурсном отборе участвовали городские и сельские поселения всех районов республики. С 2015 года в конкурсе также принимали участие и городские округа.



Всего за три года на конкурс было представлено 327 заявок.



В рамках проекта по ПМИ за три года введено в эксплуатацию 154 объекта. Из них - 55 автомобильных дорог (включая ремонтные работы), 37 детских площадок, спортивные объекты, объекты культурного наследия, обустроены места массового отдыха граждан и места общего пользования.



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Проекты, основанные на местных инициативах, разнообразны и разработаны исходя из актуальных проблем и потребностей граждан. Это и благоустройство территории кладбища, как например в д. Алашайка Параньгинского района, ремонт колодца в д. Руш-Родо Моркинского района, бурение скважин в д. Ялпай Звениговского района и т.д.



В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, благодаря поддержке местных инициатив в Марий Эл построены и капитально отремонтированы 11 памятников воинам, погибшим в годы ВОВ.



Общая стоимость проектов, реализованных на территории республики в 2014-2017 годах, составила 135,3 млн рублей, в т.ч. субсидии из республиканского бюджета - 101,3 млн рублей. В этом году из республиканского бюджета на реализацию проектов по поддержке местных инициатив планируется выделение денежных средств в размере 30 млн. рублей.Субсидия предоставляется на реализацию проектов при условии софинансирования со стороны бюджета муниципального образования не менее 5 процентов от общей стоимости каждого проекта.Приветствуется внебюджетное финансирование проектов, как заинтересованными гражданами, так и юридическими лицами.Мероприятия по поддержке местных инициатив в Республике Марий Эл проводятся с 2014 года. Тогда в конкурсном отборе участвовали городские и сельские поселения всех районов республики. С 2015 года в конкурсе также принимали участие и городские округа.Всего за три года на конкурс было представлено 327 заявок.В рамках проекта по ПМИ за три года введено в эксплуатацию 154 объекта. Из них - 55 автомобильных дорог (включая ремонтные работы), 37 детских площадок, спортивные объекты, объекты культурного наследия, обустроены места массового отдыха граждан и места общего пользования.Проекты, основанные на местных инициативах, разнообразны и разработаны исходя из актуальных проблем и потребностей граждан. Это и благоустройство территории кладбища, как например в д. Алашайка Параньгинского района, ремонт колодца в д. Руш-Родо Моркинского района, бурение скважин в д. Ялпай Звениговского района и т.д.В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, благодаря поддержке местных инициатив в Марий Эл построены и капитально отремонтированы 11 памятников воинам, погибшим в годы ВОВ.Общая стоимость проектов, реализованных на территории республики в 2014-2017 годах, составила 135,3 млн рублей, в т.ч. субсидии из республиканского бюджета - 101,3 млн рублей.

Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Источник - Нравится

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