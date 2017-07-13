Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе в июне были проведены 1 плановая (МОУ «Аринская СОШ») и 6 внеплановых (МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Коркатовский лицей», МОУ «Шиньшинская СОШ» МОУ «Нужключинская СОШ», МОУ «Купсолинская ООШ», МОУ «Кужерская ООШ») выездных проверок в отношении детских лагерей при муниципальных образовательных учреждениях Моркинского района.
В результате проверки выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:
допущены нарушения при организации питьевого режима;
в примерном меню и фактически допускалось повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня;
допускалась к использованию кухонная посуда с отбитой эмалью;
в обед не были включены закуски;
не соблюдался режим мытья кухонной посуды-инвентаря;
не организована профилактическая работа с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний: не проводился ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), не велся учет заболеваемости.
За выявленные нарушения ответственные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 6.5 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ, ст. 6.6. КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Наложен штраф на общую сумму 22,3 тыс. руб.
По всем выявленным нарушениям были выданы предписание об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки выполнения предписаний нарушения были устранены.