14/07/2017

В Моркинском районе (Марий Эл) проверили пришкольные лагеря





В результате проверки выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:



допущены нарушения при организации питьевого режима;

в примерном меню и фактически допускалось повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня;

допускалась к использованию кухонная посуда с отбитой эмалью;

в обед не были включены закуски;

не соблюдался режим мытья кухонной посуды-инвентаря;

не организована профилактическая работа с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний: не проводился ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), не велся учет заболеваемости.

Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе в июне были проведены 1 плановая (МОУ «Аринская СОШ») и 6 внеплановых (МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Коркатовский лицей», МОУ «Шиньшинская СОШ» МОУ «Нужключинская СОШ», МОУ «Купсолинская ООШ», МОУ «Кужерская ООШ») выездных проверок в отношении детских лагерей при муниципальных образовательных учреждениях Моркинского района.В результате проверки выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:допущены нарушения при организации питьевого режима;в примерном меню и фактически допускалось повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня;допускалась к использованию кухонная посуда с отбитой эмалью;в обед не были включены закуски;не соблюдался режим мытья кухонной посуды-инвентаря;не организована профилактическая работа с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний: не проводился ежедневный осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), не велся учет заболеваемости. За выявленные нарушения ответственные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 6.5 КоАП РФ, ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ, ст. 6.6. КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Наложен штраф на общую сумму 22,3 тыс. руб.

По всем выявленным нарушениям были выданы предписание об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки выполнения предписаний нарушения были устранены. По всем выявленным нарушениям были выданы предписание об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки выполнения предписаний нарушения были устранены.

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