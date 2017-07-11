Режим жесткой экономии, участие в госпрограммах и значительное сокращение аппарата чиновников – далеко не полный перечень того, что ожидает республику Марий Эл в ближайшее время. Об этом рассказал Руководитель региона Александр Евстифеев во время встречи с жителями Мари-Турекского района.

«Бюджет на этот год принят еще в конце прошлого года, но наша с вами задача искать законные способы перераспределения средств в его рамках. Наше дальнейшее движение – это справедливое распределение средств. Значительно будет сокращен аппарат чиновников, потому что, на мой взгляд, сегодня он чрезмерно раздут», - отметил Александр Евстифеев.

При этом Глава региона подчеркнул, что задачи кого-то уволить нет. главные критерии оценки эффективности сотрудника – его профессионализм и работа на результат.

«Если выполняешь свои обязанности, работай. Не справляешься - идешь и ищешь себе работу в соответствии со своими навыками», - сказал Александр Евстифеев.

Привлечение инвестиций, поддержка фермеров и собственников личных подсобных хозяйств, обеспеченность учебниками школьников, нехватка мест в детских садах, подвоз детей из отдаленных населенных пунктов к образовательным учреждениям – ответы на свои вопросы жители поселка услышали, как от самого Главы региона, так и от руководителей профильных министерств.Также жители Мари-Турека попросили у руководителя республики помощи в решении проблемы задержки выплаты заработной платы на одном из предприятий района.

«Мы следим, чтобы все структуры в республике, в том числе и коммерческие, соблюдали трудовые гарантии каждого жителя. И никуда не годится, если заработная плата не выплачивается уже 8 месяцев. Я обращаюсь к вашему руководителю и настоятельно ему рекомендую, до пятницы выплатить всем зарплату. Я не буду рассказывать, какие законные средства я готов применить в его адрес, рекомендую до пятницы рассчитаться с долгами», - предупредил Александр Евстифеев в ответ.

На сегодня уже известно, что в отношении предпринимателя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Собственнику как минимум грозит штраф от 100 до 500 тыс рублей. По данным прокурора Мари-Турекского района Николая Бахтина, директор предприятия очень обеспокоен и уже заявил, что в пятницу начнет выплату задолженности. Ситуация остается на контроле прокуратуры.Не остался без внимания наболевший для многих граждан вопрос строительства и ремонта дорог. Руководитель республики Александр Евстифеев рассказал, как правительство уже сейчас работает в этой части:

«Чтобы все дороги соответствовали стандарту, нам в республику надо 52 миллиарда рублей, наш бюджет 26 миллиардов. Понимаете, этих денег явно не хватает, - обратил внимание Глава региона. – Все должно проходить конкурсные процедуры, в том числе и ремонт дорог, и строительство тоже предполагает проведение конкурсных процедур, то есть выделенные объемы работ надо проторговать, чтоб определить, кто предлагает наиболее интересные условия для выполнения работы. Мы экономим каждую копейку. Что я делаю? Мы постоянно обращаемся к федеральным органам власти: федеральное дорожное агентство, федеральное правительство, министерство и так далее», - сказал Александр Евстифеев.

В качестве примера руководитель республики рассказал о переводе одного из участков республиканской дороги в статус федерального.

«На границе с Нижегородской областью у нас есть участок, имеющий республиканский статус. И у Нижегородской области есть областная дорога. Сейчас мы тратим средства регионального бюджета на обслуживание дороги, а нам надо, чтоб дорога была общефедеральной. Мы совместно с губернатором Нижегородской области работаем с Минтрансом чтоб перевести дорогу из статуса регионального в статус федеральный чтоб сэкономить средства и перевести их на другой участок дороги», - поделился Александр Евстифеев.

В целом, общение с гражданами прошло в конструктивном диалоге. Все вопросы были услышаны.

«Я познакомился с жителями района. Это вдумчивые ответственные люди. Ни один вопрос не показался мне удивительным. Все жизненные и ожидаемые. То, что я смотрел в открытых источниках по социально-экономическому положению в районе, все соответствует настроению жителей. Никто не позволили себе непонимания или вопроса в формате: «а вы обязаны», все понимают и демонстрируют заинтересованность», - сказал журналистам республиканских СМИ руководитель республики Александр Евстифеев, комментируя итог встречи с населением в Мари-Туреке.

В ходе рабочего визита Александр Евстифеев осмотрел парк культуры и отдыха в районном центре. Он вошел в программу «Формирование комфортной городской среды». В рамках реализации проекта районные власти планируют благоустроить и озеленить парк. Проектом предусмотрены ремонт памятника погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны, дорожек и реконструкция существующей детской площадки. Общий объем финансирования составит чуть более 1 млн рублей.