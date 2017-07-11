Руководитель республики продолжает знакомиться с регионом. На этот раз Александр Евстифеев побывал в Мари-Турекском районе, где посетил Агрофирму «Акпарс».

«Хозяйство нуждается в дополнительных инвестициях. Проблема – высокие банковские ставки, и наша задача найти приемлемые условия, чтоб предприятие развивалось и дальше», - обозначил руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Хозяйство одним из первых в регионе стало участником госпрограммы по возрождению племенного молочного животноводства, проект которой разработан Минсельхозом республики по поручению руководителя Марий Эл Александра Евстифеева.Сейчас на Арып-Мурзинской молочной ферме 744 головы крупно-рогатого скота, из них 272 – дойное стадо. Всего в хозяйстве 1200 голов.Для окрестных сел предприятие является поселкообразующим. Работой здесь обеспечены 150 сельских жителей, а в сезон и того больше. «Все они местные – косолаповские и сысоевские», - с гордостью заметил генеральный директор агрофирмы Гадил Ахатов.Осмотр и знакомство с работой хозяйства руководитель республики Александр Евстифеев начал с помещений для содержания животных. Сельхозпредприятие является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.Главе региона показали, как идет откорм животных и где содержится молодняк. Среднесуточные привесы на выращивании здесь составляют 722 гр. – это самый высокий показатель среди сельхозпредприятий Мари-Турекского района. Сохранность поголовья – 100 процентов.

«Данное предприятие получает господдержку в рамках федеральной программы развития АПК. Субсидии идут на литр произведенного молока и содержание племмолодняка», - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Сидыганов.

Александр Евстифеев также ознакомился с технологиями производства на ферме и пообщался с сотрудниками предприятия.Как рассказал генеральный директор агрофирмы Гадил Ахатов, Агрофирма «Акпарс» образована в 2006 году. Купив обанкротившееся хозяйство, руководство занялось реконструкцией и модернизацией животноводческих помещений, 80 голов дойного стада за это время увеличено до 500.Помимо животноводства, в хозяйстве занимаются и растениеводством, обрабатываются 13,5 тыс га пашни. Общая посевная площадь составляет 12902 га, это почти треть посевных площадей всего Мари-Турекского района. Большое внимание на предприятии уделяется обновлению машинно-тракторного парка. Важно не просто вырастить и собрать урожай, но и обеспечить животных сбалансированными кормами.При всем этом предприятие является прибыльным: по итогам работы за 2016 год здесь произведено продукции почти на 1 миллион рублей на одного работника.

«Для нас, как для муниципальной власти, очень важно, что предприятие выполняет важную социальную функцию: помогает детским садам и школам, являясь для них основным поставщиком мяса. Это базовое предприятие, несущее социальную ответственность за питание наших детей экологически чистыми продуктами», - обратил внимание глава Мари-Турекского района Сергей Решетов.

Власти района и республики намерены задействовать максимум возможностей в поддержке агропромышленного комплекса. Развитие молочного животноводства – один из приоритетов государственной политики.

«Это очень интересное хозяйство, потому что его деятельность сочетает в себе несколько направлений. Хозяйство работает рентабельно, развивается, не привлекает рабочую силу из вне. Все работники довольны. И наша задача сделать все, чтобы предприятие продолжало развиваться», - поделился впечатлениями с республиканскими журналистами руководитель Марий Эл Александр Евстифеев.

Глава республики поручил Минсельхозу при необходимости оказать поддержку по оформлению заявки на получение кредита и господдержки. Средства агрофирме понадобятся уже вскоре: в планах руководства – построить новые помещения фермы и на треть увеличить поголовье дойного стада.