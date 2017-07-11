Основными нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей у хозяйствующих субъектов, занятых оборотом мяса свиней и продуктов его переработки, являются:

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в постоянном режиме осуществляет контроль за качеством и безопасностью мясной продукции.За II квартал 2017 года специалистами Управления проверено 18 предприятий по производству и обороту мяса свинины, из них проверено 2 предприятия по производству и переработке мяса свинины, 13 предприятий розничной торговли и 4 предприятия общественного питания. Предприятия оптовой торговли мясом и мясопродуктами на территории республики отсутствуют.нарушение санитарно-технического содержания: нарушение условий мытья инвентаря; несоблюдение условий хранения продуктов (нарушение товарного соседства при хранении и реализации сырых и готовых продуктов питания);нарушения при реализации продукции: - нарушение сроков реализации мясных полуфабрикатов и колбасных изделий; отсутствие необходимой маркировки продукции;не соблюдение дезинфекционного режима;не соблюдение правил личной гигиены.

По результатам проведенных проверок за нарушение требований действующего законодательства возбуждено 4 дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц, наложено 4 штрафа на общую сумму 26000 рублей.

Основными нарушениями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей у хозяйствующих субъектов, занятых оборотом мяса птицы, являются:

В ходе проверок снято с реализации 13 партий мясопродуктов в количестве 65 кг.Что касается надзора в сфере качества и безопасности мяса птицы, реализуемого на потребительском рынке, за II квартал 2017 года специалистами Управления проверено 19 предприятий по производству и обороту мяса птицы, из них 2 предприятия по производству и переработке мяса птицы, 13 предприятий розничной торговли и 4 предприятия общественного питания.нарушение санитарно-технического содержания: нарушение условий мытья инвентаря; несоблюдение условий хранения продуктов (нарушение товарного соседства при хранении и реализации сырых и готовых продуктов питания);нарушения при реализации продукции: - нарушение сроков реализации мяса птицы (истекший срок); нарушение условий реализации (продажа дефростированной и повторно замороженной продукции);нарушения санитарного содержания территории;не соблюдение дезинфекционного режима;не соблюдение правил личной гигиены.

По результатам проведенных проверок за нарушение требований действующего законодательства возбуждено 5 дел об административном правонарушении в отношении должностных лиц, наложено 5 штрафов на общую сумму 21300 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении в Управлении.

В ходе проверок снято с реализации 2 партии птицы и продуктов его переработки в количестве 20,7 кг.Проверки продолжаются.