Совсем недавно ворота, открывающиеся одним нажатием кнопки на брелоке, ассоциировались исключительно с частными гаражами в престижных районах. А сегодня они стали неотъемлемым элементом обычных зданий, в том числе промышленных объектов и сельскохозяйственных строений. И это вполне оправдано!

«Компания 27»

«Компания 27»

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«Компания 27»

Судите сами. Сколько раз приходится открывать и закрывать ворота, например, в домашнем гараже? В среднем — два-три в день. А если это производственное здание или хозяйственное сооружение, которое посещают постоянно в течение длительного времени? Безусловно, на таких объектах количество циклов открывания и закрывания возрастает в разы. Значит, здесь нужны так называемые «промышленные ворота», специально предназначенные для интенсивного использования., являющаяся официальным представителем производителя секционных ворот с ручным и автоматическим управлением «Алютех», осуществляет продажу и монтаж данных конструкций.Ресурс пружин у наших ворот максимальный и составляет до двадцати пяти тысяч циклов подъемов-опусканий. Это соответствует примерно семнадцати годам эксплуатации при ежедневном открывании-закрывании ворот по четыре раза в течение всего периода. Пружины с максимальным ресурсом входят в стандартный комплект гаражных ворот. Мы их монтируем без дополнительной надбавки к цене.Секционные ворота сегодня устанавливаются на самых разных объектах. Однако, где бы они ни использовались, их основная задача не просто препятствовать любым посягательствам извне, но и быть долговечными, надёжными, безопасными в эксплуатации. Это и является ключевой характеристикой. А, кроме того, конструкции отличаются повышенной теплоизоляцией, простотой и удобством в использовании, отличной герметизацией проема.Немаловажное значение имеет и эстетика. Широкий выбор панелей и цветовая гамма наших ворот идеально впишутся в любой архитектурный стиль.и ГК «Алютех» предлагают пять типов полотна и расширенную цветовую гамму (10 оттенков), причём без добавки в цене!Ворота можно установить практически в любое помещение. Форма проема при этом не имеет значения: и прямоугольный, и со скошенными кромками, в виде трапеции или с аркой. При необходимости встроим калитку и даже окна. Мы поможем подобрать лучший вариант изделий, в зависимости от климатических условий, особенностей эксплуатации и бюджета.Монтаж ворот осуществляется с соблюдением всех норм и стандартов. Мы —, работаем быстро и профессионально! Осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание.