В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл обратились жители села Азаново Медведевского района с жалобой на незавершенное строительство стадиона-площадки, которое являлось не только футбольным полем для воспитанников местной спортшколы, но местом для занятия физкультурой для учащихся средней школы. Общественники встретились с сельчанами и взяли ситуацию под контроль.

О строительстве объекта региональное Министрество спорта сообщило журналистам летом прошлого года. Тогда было объявлено, что на сайте госзакупок размещены электронные заявки на строительство четырех стадион-площадок. Стоимость Азановского объекта превышала остальные и составляла 5 млн. 252 тыс. рублей. Согласно условиям контракта спортивный объект должен был быть построен до начала августа 2016 года. Активисты ОНФ выяснили, что строительные вопросы в Азаново до сих пор до конца не решены, отсутствуют трибуна, архитектурные формы для занятия физкультурой, баскетбольная и волейбольная площадки, функционирует только футбольный стадион и заасфальтированы дорожки.На многократные обращения жителей руководство министерства ответило в письме, что государственные контракты на поставку и установку синтетического наливного покрытия и малых архитектурных форм были расторгнуты ввиду отсутствия финансирования. Лимит капитальных вложений на 2017 год составляет 60 тыс. рублей.

«Начали строить и не достроили. Срезали все турники, полосу препятствий, волейбольную площадку и скамейки, которые находились перед школой и где круглый год занимались наши дети. Нам обещали хорошую современную площадку, а получили долгострой», - возмущаются жители.

Активисты Общероссийского народного фронта обеспокоены низкими темпами строительства спортивных объектов и в других районах республики. На шесть лет затянулось строительство физкультурно-оздоровительного комплексов в поселках Новый Торъял (Новоторъяльский район) и Сернур (Сернурский район), а также в селе Виловатово (Горномарийский район). При этом в помещениях муниципальной собственности для нового сернурского спортивного объекта с 2013 года хранится новое оборудование, спортинвентарь.

«Мы не снимаем эти объекты с контроля до завершения их строительства. Будем добиваться, чтобы власть услышала людей и предприняла все действия по исправлению ситуации. Проблема существования «спортивных полуфабрикатов» была озвучена на уровне центрального штаба. Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта заявил о том, что будут обращения к главам регионов с просьбой проконтролировать запуск спортивных сооружений», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.