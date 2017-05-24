Владислава Зотина единогласно избрали председателем Общественной палаты Республики Марий Эл на заседании.В мероприятии принял участие руководитель республики Александр Евстифеев.Ранее Указом временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Владислав Зотин был назначен членом региональной Общественной палаты в связи с предложением членов общественной организации «Марий Ушем» («Союз мари»).

«Все мы хорошо знаем Владислава Максимовича. Его хорошо знает общественность. Знаем, сколько он сделал для республики. Владислава Максимовича поддержали общественные организации, о чем прислали соответствующие письма. То, что и другие общественные организации поддержали его кандидатуру, говорит о том, что это единый кандидат марийской общественности, с чем мы его сердечно поздравляем. Я не сомневаюсь в пользе Владислава Максимовича, зная, каким он пользуется авторитетом», - охарактеризовал нового члена Общественной палаты республики руководитель Марий Эл.

Александр Евстифеев пожелал Владиславу Зотину продуктивной работы и пригласил к дальнейшему сотрудничеству на благо развития региона.После Заместитель председателя Общественной палаты Республики Марий Эл Герман Дементьев озвучил повестку дня заседания, в соответствии с которой предстояло утвердить Регламент Общественной палаты республики, избрать председателя и его заместителей, утвердить Кодекс этики членов Общественной палаты Марий Эл.Члены Общественной палаты, проголосовав за утверждение нового Регламента в соответствии с Законом, открытым голосованием избрали нового председателя.Татьяна Михеева сложила свои полномочия 1 июня 2017 года в связи с избранием членом Общественной палаты Российской Федерации. По Закону совмещение должностей не предусмотрено. Первым в поддержку кандидатуры Владислава Зотина высказался Заместитель Председателя Объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл Леонид Краев.

«Нет необходимости давать Владиславу Максимовичу характеристику, так как вся его трудовая деятельность проходила на наших глазах. Отмечу только одно качество: его умение говорить с людьми, общаться с населением, понимать граждан и в то же время оставаться самим собой. Убежден, жизненный опыт, который имеет Владислав Максимович сослужит хорошую службу в работе нашей Общественной палаты», - сказал Леонид Краев.

В поддержку Владислава Зотина высказался также Эдуард Александров.Путем открытого голосования, в котором приняли участие 28 из 33 членов региональной организации, Общественную палату Республики Марий Эл возглавил Владислав Зотин. За него отдали свои голоса все присутствующие.В свою очередь новоизбранный председатель региональной Общественной палаты Владислав Зотин заверил, что готов служить народу и оправдает оказанное ему доверие.Общественная палата Республики Марий Эл является связующим элементом между властью и обществом — через эту площадку граждане могут влиять на местное законотворчество, предлагать свои социальные проекты и выходить с инициативами.