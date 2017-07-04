11 июля 2017 года, в Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл прошел семинар-совещание с представителями органов государственной власти и общественных организаций. На совещании обсудили вопросы, связанные с обеспечением прав равенства при голосовании 10 сентября 2017 года людей с инвалидностью.

Семинар-совещание начала Председатель ЦИК Марий Эл Ирина Татаринова. Она озвучила цифры, касающиеся количества людей с инвалидностью, обладающих активным избирательным правом, которые зарегистрированы в нашей республике. Так, по данным за 2016 год, их было более 50 тысяч человек, из них 65% приняли участие в голосовании.

- Мы знаем, что люди с инвалидностью – одни из самых активных избирателей, - отметила Ирина Сергеевна. - Наша комиссия пришла к выводу, что многие избиратели хотят голосовать на избирательных участках. Центральная комиссия Республики Марий Эл считает необходимым максимально снизить количество людей, которые голосуют вне помещения, то есть у себя дома, - продолжила Председатель. – Этому есть две причины. Во-первых, еще раз подчеркну, мы полагаем, что маломобильные люди, которые постоянно сидят « в четырех стенах», на самом деле хотят оттуда выйти. Во-вторых, у наших оппонентов голосование вне помещений зачастую вызывает подозрения в фальсификации результатов голосования.

Участники совещания обсудили, каким образом необходимо оборудовать помещения для голосования на участках, чтобы там могли проголосовать люди с инвалидностью.Речь шла о том, чтобы перенести помещения для голосования избирательных участков на первые этажи, оборудовать помещения для голосования расширенными кабинами для голосования, приобрести лупы, изготовить трафареты с прорезями для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня и трафареты с применением точечного шрифта Брайля.Также для помощи таким избирателям планируется разработать памятку о порядке голосования и «Говорящую книгу» для слабовидящих и «Видео-книгу» для слабослышащих людей.Все вышеперечисленные меры должны обеспечить реализацию избирательного права людей с инвалидностью.Председатель ЦИК Марий Эл подчеркнула, что полностью голосование в помещениях, естественно, никто не отменяет. Ведь есть такие избиратели, которые физически не могут выйти на улицу. Однако и они должны иметь возможность принять участие в голосовании и сделать свой выбор.Одним из механизмов, которые помогут в том числе маломобильным гражданам принять участие в голосовании на избирательных участках, стал механизм включения избирателя в список избирателе по месту нахождения избирателя на основании его личного заявления. Речь идет о нововведениях в федеральном избирательном законодательстве, которые разъяснил собравшимся заместитель Председателя ЦИК Марий Эл Вениамин Осокин. Вениамин Арсентьевич отметил, что поправки в ФЗ дают возможность избирателям голосовать на любом участке, который по разным причинам может показаться им наиболее удобным.О практике и проблемах обеспечения голосования людей с ограниченными физическими возможностями рассказала председатель Йошкар-Олинской городской территориальной избирательной комиссии №1 Алевтина Тараканова. Исходя из собственного опыта, она поделилась проблемами, какие могут возникнуть при голосовании вне помещенияЧлен ЦИК Марий Эл Мария Микка рассказала об организации модельных избирательных участков в Йошкар-Оле с максимальной доступностью для маломобильных граждан.Мероприятие прошло в форме диалога. Члены Центризбиркома оговорили пути взаимодействия с представителями органов государственной власти и общественных организаций, которые обеспечат права равенства при голосовании 10 сентября 2017 года людей с инвалидностьюВ совещании приняли участие Министр социального развития Республики Марий Эл Шуплецова Наталья Александровна, Председатель Общественной палаты Республики Марий Эл Зотин Владислав Максимович, Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Марий Эл Филиппова Людмила Анатольевна, Советник в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл Муха Евгения Владимировна и представители нескольких общественных организаций нашей республики: Марийской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, Марийского Регионального Отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих», Марийской республиканской организации ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Марийской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и ГКУК Республики Марий Эл «Республиканская библиотека для слепых».