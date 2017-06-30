Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл продолжают работу по проектам в районах республики. На днях представители ОНФ проверили ход реализации приоритетных проектов – «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», Центр мониторинга благоустройства городской среды – на территории Новоторъяльского района.

Общественники проехались по проблемным участкам дорог на улицах Бастракова, Механизаторов, Колхозная в поселке Новый Торъял, которые были отмечены жителями на интерактивной карте «убитых» дорог. В ходе рейда они увидели, что дороги соответствуют описаниям и представляют собой полотно из ям и колдобин. Жители сами пытались заложить их кирпичами, но безуспешно. Автомобили объезжают проблемные места по обочине, где ходят пешеходы.По словам и.о. первого заместителя главы администрации Новоторъяльского района Александра Исакова в райцентре в текущем году в пяти улицах из шести отмеченных на карте «убитых» дорог будет проводится ремонт. На сегодняшний день заключены все контракты и до конца сентября все подрядные организации должны закончить работы.В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» представители Народного фронта проверили организацию вывоза мусора, а также сигналы о несанкционированных свалках. Так, например, практически в центре поселка, при въезде на улицу Новая, инспекция заметила нелегальное складирование мусора рядом с контейнерами. Администрации поселка было рекомендовано провести разъяснительную беседу с жителями по вопросу складирования строительных и бытовых отходов, а также своевременно реагировать на отмеченные проблемные точки на карте свалок.Также активисты ОНФ проверили дворовые территории, которые будут в 2017 году благоустроены в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего по программе в Новом Торъяле планируется оборудовать четыре двора и в три общественных территории. Общая сумма потраченных средств составит более 3 млн. 300 тыс. рублей. Эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды ознакомились с проектом благоустройства придомовой территории, проверили протоколы общего собрания, пообщались с жильцами.Представители администрации сообщили, что в настоящее время дизайн-проекты находится на государственной экспертизе. Затянулись сроки их согласования, что является поводом для беспокойства жителей. Благоустройство планируется начать в августе, а закончить до ноября текущего года. Жители выразили пожелание, чтобы все строительные работы были завершены до окончания строительного сезона.

«Вопрос с согласованием дизайн проектов актуален не только для Новоторъяльского района. Сигналы о затянувшихся сроках поступают и из других районов республики. Мы обязательно будем акцентировать на это внимание на уровне правительства региона на заседаниях Межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.