В пос. Сурок Медведевского района состоялось радостное событие. 36 семей получили благоустроенные квартиры.

Жилье предоставлено людям в рамках реализации республиканской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», которая является частью федеральной программы.Ключи от новых квартир семьям, переселяемым из аварийного жилья, вручил руководитель республики Александр Евстифеев. Новоселы признались, что счастливы: ведь вместо комнат с трещинами по стенам и общим для всех санузлом на улице они получают полноценные квартиры с индивидуальным отоплением.Многие уже и не верили, что наступит такой момент, когда в руках окажутся ключи от новых квартир, предоставленных государством. Кому-то пришлось прожить без элементарных удобств десятки лет, другие и вовсе последние годы жили в так называемом «временном жилищном фонде» – это жилье, которое администрация поселения временно предоставила взамен аварийного, где стены уже разрушились, полы прогнили, а на потолках выступила черная плесень.

«У нас нет слов. Это очень трепетно. Мы всю жизнь прожили в деревянном доме, а последние 8 лет жили во временном жилфонде. Я счастлива, что, наконец-то, у нас в квартире будет тепло и уютно», - сдерживая слезы, призналась Светлана Хазова.

В адрес полноправных жителей новостроек в этот день прозвучало немало поздравлений и добрых пожеланий. Вручив ключи, Руководитель республики вместе с хозяевами осмотрел построенное жилье. Оценить его качество Александра Евстифеева пригласила семья Горбачевых. Первого в дом, как и полагается по народной примете, запустили котенка.Все квартиры сданы «под ключ». Улучшенная социальная отделка включает в себя установку стеклопакетов, сантехнического, электрического оборудования, отопительных приборов, а также входных металлических дверей. На полах в квартирах уложен линолеум, в ванной комнате – керамическая плитка, все лоджии застеклены.

«Это событие-праздник, потому что касается каждой семьи и отдельных граждан. Всегда приятно получать новую квартиру. Мы благодарны, что состоялись майские указы Президента России, и большое количество людей уже смогли улучшить свои жилищные условия. Мы благодарны Правительству Российской Федерации, которое взяло на себя значительную часть финансовой нагрузки по расселению граждан из ветхого жилья», - сказал Александр Евстифеев в интервью журналистам республиканских СМИ.

Руководитель республики отметил, что предоставленное жилье полностью устраивает новоселов, особенно порадовало качество внутренней отделки помещений и наличие детской игровой площадки во дворе: прилегающую к домам территорию застройщик полностью благоустроил.Программа переселения для многих граждан – единственная возможность обзавестись новым жильем. За время ее реализации только в Медведевском районе с 2013 по 2016 годы было выдано 473 квартиры и снесено более 20 тыс кв м ветхого и аварийного жилья. В целом по республике за это время ликвидировано почти 72 тыс кв м аварийного жилищного фонда и более 5 тысяч людей уже улучшили свои жилищные условия.