В минувшее воскресенье в посёлке Параньга состоялись два народных праздника – «Сабантуй» и «Пеледыш пайрем».Первый заместитель председателя Правительства Сергей Сметанин, обращаясь к сотням участников праздника от имени Руководителя Республики Марий Эл Александра Евстифеева, зачитал приветственный адрес, в котором, в частности, говорилось: «Зародившись как сельскохозяйственный праздник, Сабантуй на марийской земле превратился в подлинное торжество дружбы народов, вобрал в себя все лучшие черты народных гуляний, стал проявлением доброты человеческой души, символом взаимопонимания, искренности и единения».Сергей Сметанин также напомнил, что Руководитель Республики Марий Эл в своей деятельности всегда опирается на мнения селян, как добросовестных и трудолюбивых жителей региона.По традиции праздника, в этот день награждают лучших из лучших. В 2017 году Первый заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин вручил Благодарность Министерства сельского хозяйства России пекарю Кадрие Шариповой, а четырём семьям параньгинцев – Антроповым, Вараксиным, Буйских и Гордеевым – медали «За любовь и верность». Глава Параньгинского района Альфит Ибраев наградил лучшего механизатора и доярку.Отмечать два народных праздника – «Сабантуй» и «Пеледыш пайрем» - в один день решено было несколько десятилетий назад.

- В Параньгинском районе татары, русские, марийцы живут рядом более сотни лет, уважая обычаи, верования и традиции друг друга. На концертах в районном Доме культуры, в центре досуга традиционно звучат татарские, русские, марийские песни, татары пляшут по-марийски, марийцы - по-татарски. Потому и праздник «Сабантуй» мы проводим вместе с марийским «Пеледыш пайремом» - «Праздником цветов». Тем более, что оба события восславляют природу, труд землепашца и хлебороба, демонстрируют хлебосольство и гостеприимство людей, - говорят местные жители.

Самым зрелищным моментом «Сабантуя», невзирая на погоду, стали скачки на лошадях. Лошади для местных жителей имеют особое значение. Параньгинцы считают, что лошадь — это самое красивое и самое умное животное на свете. Скачки на лошадях в день проведения «Сабантуя» привлекают сотни зрителей. Так произошло и в этом году. А завершился праздник национальными забавами и борьбой «Куреш».В Параньге особенно гордятся тем, что праздники проходят исключительно на народные деньги: каждый житель считает своим долгом внести денежный или иной материальный вклад в организацию праздника, предприятия района выделяют специальные средства на народные гуляния: знают, что средства пойдут на благо земляков, на процветание родного края.