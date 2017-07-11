В минувшие выходные у подножия Древнего Ардинского городища в Килемарском районе с размахом прошёл X Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля предков», организованный при содействии Министерства культуры Республики Марий Эл.

В этом году юбилейный фестиваль распахнул свои двери для фольклорных коллективов, балетмейстеров, мастеров декоративно-прикладного искусства из Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Татарстана, Кировской, Нижегородской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и многих других регионов.Поприветствовать участников фестиваля «Земля предков» приехал Руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Он внимательно осмотрел каждую экспозицию, и высоко оценил усилия энтузиастов-этнографов.

- Мы видим, с какой любовью все эти годы возрождается самобытная народная культура. Поколение за поколением килемарцев изучают историю малой Родины, вековые традиции и обычаи. На наших глазах носители традиционной марийской культуры передают свой опыт подрастающему поколению. Многие приезжают на праздник семьями, и это ещё раз напоминает нам о важности любви к родной земле, о верности традициям. Такие традиции должны стать канонами любого народного праздника на нашей земле, - сказал Александр Евстифеев.

На специально организованной площадке близ устья реки Кучмыж развернулась ярмарка декоративно-прикладного искусства. Богатую этнокультуру марийского народа демонстрировали живые экспозиции народного быта, обрядов и традиционных промыслов: ткачество, вышивка, плетение, обработка лыка, шерсти, дерева, гончарное дело. Под открытым небом работали и мастер-классы, где каждый желающий мог попробовать свою сноровку на ткацком станке, гончарном круге или прялке.В этом году особое внимание было уделено истории становления традиционного промысла ардинцев – обработке древесины. Предметы быта начала прошлого века, заботливо собранные местными этнографами и краеведами, показали современному зрителю множество деталей нелёгкого труда рабочих сплавной конторы в Горномарийском районе.Руководитель региона подчеркнул, что фестиваль «Земля предков», став традиционным, превратился в визитную карточку не только Килемарского района, но и всей Республики Марий Эл. «Это укрепляет межрегиональные связи, позволяет нам и нашим соседям больше узнать друг о друге, а значит – служит единству всей нашей большой многонациональной страны», - добавил Александр Евстифеев.Юбилейный фольклорно-этнографический праздник завершился масштабным этномарафоном «Танцуй, Заволжье!», участие в котором приняли сотни человек, специально приехавших в этот день в живописные килемарские места.